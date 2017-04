Sport Hirschau

11.04.2017

Ausgezeichnete Platzierungen erreichten die Mädchen und Jungen der Schwimmabteilung des TuS Hirschau bei den Bezirksmeisterschaften der Jahrgänge 2005 bis 2008 im Auerbacher Hallenbad. Insgesamt acht Vereine aus der ganzen Oberpfalz waren mit über 473 Einzelstarts vertreten.

Die Hirschauer hatten drei Jugendliche für diese Meisterschaft gemeldet. Bei optimalen Bedingungen kam es in den vier Schwimmlagen mit 16 Einzelwettbewerben von 100 Meter bis 200 Meter zu spannenden Wettkämpfen.Für die herausragenden Ergebnisse der Hirschauer sorgte Cornelius Lohner (Jahrgang 2007). Er schlug über 100 Meter und 200 Meter Brust jeweils als Zweiter an - mit persönlichen Bestleistungen. Katharina Ott erreichte im Jahrgang 2006 über 200 Meter Brust mit persönlicher Bestleistung den Bronzeplatz. In zwei Wochen startet die Wettkampfmannschaft in Tirschenreuth beim internationalen Frühlings-Schwimmen.