Sport Hirschau

25.01.2017

27

0 25.01.201727

Beim Schülercup im sächsischen Sayda erreichten zwei Hirschauerinnen die Plätze eins und zwei. Der DSV Joka-Schülercup ist eine Rennserie, in der sich die besten Nachwuchslangläuferinnen und Langläufer Deutschlands messen. Am Samstag und Sonntag war das erste der insgesamt drei Wettkampfwochenenden. Die Läufer genossen ideale Wetter- und Schneebedingungen. Am Samstag stand ein Sprintwettbewerb über 1,2 km in der klassischen Technik auf dem Programm. Dabei musste jeder Sportler zunächst die Strecke einzeln bewältigen. Je nach Platzierung kamen die Langläufer dann in Sechser-Gruppen.

In der Klasse U14 weiblich landeten die Hirschauer Franka Grabinger und Miriam Reisenecker einen phantastischen Doppelsieg. Im Prolog hatte zunächst Miriam die Nase vorne, im Finale konnte dann Franka den Spieß umdrehen. Svenja Schröter (U14, Platz 26) und Fredericka Uschold (U15, Platz 18) überzeugten ebenfalls. In der Klasse U15 männlich belegte Jonas Mendl den 18. Rang.Am Sonntag liefen alle Teilnehmer Distanzrennen über 5 Kilometer in freier Technik. Hier konnte Jonas Mendl seine Stärke zeigen und einen hervorragenden 6. Platz erreichen Sein Rückstand auf einen Podestplatz betrug nur 4 Sekunden. Auch die Mädchen waren mit den Plätzen 8 (Franka Grabinger), 23 (Fredericka Uschold) und 30 (Svenja Schröter) erneut im Vorderfeld zu finden.Das erfolgreiche Wochenende lässt hoffen für die bayerischen Meisterschaften. Wenn sich die Athleten am heimischen Rothbühl in Hirschau am Wochendende vom 4. und 5. Februar dem Wettbewerb stellen, dürfen die Zuschauer erneut Spitzenränge erwarten.