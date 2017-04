In der DJK-Jahreshauptversammlung wird in die Zukunft und an das Vereinsjubiläum gedacht

02.04.2017

Ehenfeld. (fdl) Vorsitzender Stefan Kummer begrüßte zahlreiche Mitglieder zur Jahreshauptversammlung der DJK Ehenfeld-Massenricht im Sportheim. Er erwähnte in seinem Rückblick das breite Spektrum, das der kleine Dorfverein seinen rund 500 Mitgliedern anbiete. Jeden Tag der Woche gebe es Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die DJK habe sich im Lauf der Jahre vom reinen Fußball- zu einem echten Breitensportverein entwickelt. Sportlich stehe dieser gut da.

Viele Helfer nötig

Realistisches Ziel

Von den G- bis zu den A-Junioren seien Mannschaften im Spielbetrieb. Die erste Mannschaft führe die Kreisliga Süd souverän an. Die zweite Mannschaft, unter Leitung von Martin Winkler, befinde sich ebenfalls aussichtsreich im Titelrennen. Sorgen bereite die dünne Spielerdecke beider Teams. Man könne nur versuchen, durch gute Jugendarbeit Spieler für die Senioren nachzuziehen.Nicht nur sportlich sei die DJK auf die Mitarbeit vieler Freiwilliger angewiesen, auch im organisatorischen Bereich brauche man viele Helfer. 2016 gehe als Jahr der Arbeitseinsätze in die Chronik ein. Bei zahlreichen Maßnahmen zur Neugestaltung der Terrasse und des neuen Zauns im südlichen Bereich wurden insgesamt rund 700 Stunden geleistet.Heuer gebe es ein zentrales Ereignis: die Feier des 50-jährigen Bestehens des Vereins. Von 24. bis 30. Juni findet dazu eine Sportwoche auf der Löschenhöhe statt. Am Festwochenende, 1./2. Juli, ist für Samstag am Gemeinschaftshaus ein Ehrenabend und für Sonntag ein Stundenlauf geplant. Seit November arbeiten verschiedene Arbeitsgruppen an der Vorbereitung. Die Chronik wird ein gebundenes Buch und beinhaltet viele Fotos und Berichte von der Gründung bis heute.Gesamtjugendleiter Martin Winkler erklärte, dass in den Spielgemeinschaften mit dem TuS Schnaittenbach und dem TuS/WE Hirschau, die DJK über 70 Prozent der Trainer und Betreuer stelle. Immer weniger Eltern seien aber auch hier bereit, bei Veranstaltungen zu helfen oder bei den einzelnen Mannschaften mitzuarbeiten. Dies habe ihn und den zweiten Jugendleiter Roland Siegler bewogen, bei den Wahlen 2018 nicht mehr zu kandidieren.Bürgermeister Hermann Falk machte sich schon Gedanken, was sich für den Fall des Aufstiegs der ersten Mannschaft statt des fehlenden Rathausbalkons als Alternative anbieten könnte. Den Aufstieg in die Bezirksliga hatte Senioren-Spartenleiter Manuel Falk als realistisches Ziel ausgegeben.Beim Punkt Wünsche und Anträge wurde darauf hingewiesen, dass der Verein dringend Schiedsrichternachwuchs brauche und der Vorstand hierfür Werbung machen sollte.