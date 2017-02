Sport Hirschau

Es waren kurze Verhandlungen mit Jörg Gottfried und Martin Winkler, bis feststand, dass beide Trainer auch in der kommenden Saison am Kommandostand des TuS/WE Hirschau und der SG Ehenfeld/Hirschau II stehen. De Übungsleiter betonten, dass es ihnen Spaß mache, mit den Jungs zu arbeiten und da beide auch ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben, steht einer weiteren gemeinsamen Saison nichts im Weg. Jörg Gottfried geht in seine bereits sechste Saison beim TuS/WE und sieht die Entwicklung des Teams, das sich in einer sehr guten Altersstruktur befinde, noch lange nicht abgeschlossen. Martin Winkler lobte besonders die rege Trainingsbeteiligung und das Engagement, welches der Kader der SG an den Tag legt. Dass beide Teams an der Tabellenspitze stehen, unterstreicht die hervorragende Arbeit der Coaches.

Am Samstag, 11. Februar, endet für die Seniorenteams offiziell die Winterpause mit der ersten Trainingseinheit um 13 Uhr im Hirschauer Sportpark. Die sechswöchige Vorbereitungsphase wollen die Teams nutzen, um schnellstmöglich in Form zu kommen - die hochgesteckten Ziele sollen schnellstens verwirklicht werden. Da bis auf Hubert Heckmann (fehlt beruflich bis Ende April), auch die zuletzt verletzten Akteure wieder angreifen, ist der Kampf um die Stammplätze eröffnet.Testspiele gibt es gegen den SV Hahnbach (Sonntag, 19. Februar), FC Amberg II (Samstag, 25. Februar), FC Freihung (Samstag, 25. Februar), SV Raigering I und II (Samstag, 4. März), FV Vilseck I und II (Samstag, 11. März) und DJK Gebenbach II (Samstag, 18. März), sowie FC Tremmersdorf (Samstag, 18. März). Spielorte und Anstoßzeiten gibt es auf der Homepage ( www.tuswe-hirschau.de). Der Punktspielbetrieb wird dann am 26. März im Hirschauer Sportpark fortgesetzt, wenn die Teams des SSV Paulsdorf (Anstoß 13.15 und 15.15 Uhr) zu Gast sind.