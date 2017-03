Sport Hirschau

27.03.2017

Mit leeren Händen kehrten die Kegler von Rot-Weiss Hirschau von ihrem Auswärtsspiel bei Nibelungen Lorsch II zurück. Bei 3524:3442 und 6:2 Punkte für Lorsch hingen die Trauben an diesem Tag für Rot-Weiss etwas zu hoch.

Lorsch war Neuland und Hirschau spielte auf diesen Bahnen das erste Mal. Das musste Daniel Rösch, der mit 535:593 und 0:4 Sätzen gegen Manuel Ott unterlag, schmerzlich erkennen. Ein Sieg war eigentlich das Ziel und sollte den Saisonabschluss noch verschönern. Nicht an diesem Tag. Bastian Baumer, der es mit Michael Schmitt zu tun hatte, war da zwar besser drauf und bot auch kontra, doch mit 592:625 und 1:3 Sätzen war auch hier trotz gutem Spiels von Baumer nichts zu holen.Ebenso schwer tat sich Mike Oettl. Mit 547:536 und 3:1 Sätzen gelang es ihm zumindest, einen Mannschaftspunkt gegen Marinko Ruzic einzuheimsen. Zu diesem Zeitpunkt lag Hirschau mit 1:2 und 80 Kegel hinten. Patrick Krieger lieferte mit einem Traumergebnis von 663:588 und 3:1 Sätzen eines seiner besten Spiele in dieser Saison ab. Da konnte sich Michael Straub nur einmal durchsetzen und musste somit diese Niederlage hinnehmen.Der Vorsprung war nun geschmolzen und eine echte Chance, diese Niederlage noch abzuwenden, gegeben. Robert Rösch versuchte alles, wurde aber mit 558:614 und 0:4 Sätzen von Ralph Möller klassisch ausgekontert. Auch Alexander Held mühte sich, kam aber nicht über einen Satzgewinn hinaus und musste ebenso wie Rösch seinen Mannschaftspunkt gegen Jochen Steinhauser mit 547:568 und 1:3 Sätzen abgeben. Eine bittere Erkenntnis zum Saisonausklang 2016/17.Dennoch herrscht Einigkeit, dass man sich mit dieser Saisonleistung in der 2. Bundesliga weiterhin vorne mit behaupten kann. Das gibt Hoffnung und Zuversicht zugleich, wenn es im Herbst wieder gilt sich zu präsentieren. Der versöhnliche dritte Platz ist das Resultat einer gut gelungenen Saison, und stimmt die Kaolinstädter, wie auch die zahlreichen Fans positiv.

SKC Nibelungen Lorsch II - Rot Weiss Hirschau 6:2

M. Ott - D. Rösch 4:0/593:535/ 1:0M. Schmitt - B. Baumer 3:1/625:592/ 2:0M. Ruzic - M. Oettl 1:3/536:547/ 2:1M. Straub - P. Krieger 1:3/588:663/ 2:2R. Möller - R. Rösch 4:0/614:558/ 3:2J. Steinhauer - A. Held 3:1/568:547/ 4:2Gesamt: 3524:3442/ 6:2