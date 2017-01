Sport Hirschau

26.01.2017

3

0 26.01.2017

Nur elf Holz fehlen zum Sieg

Hirschau. (kbe) Die Kegler von FAF Hirschau mussten sich am Samstag bei Gut Holz Zeil knapp geschlagen geben. Zwar endete das Spiel 6:2 für Zeil, bei einen Gesamtergebnis von 3322:3311 sieht man jedoch die Spannung bis zur letzten Kugel. Trainer Gerhard Benaburger schickte am Start Dominik Benaburger gegen den bis dato besten Heimspieler Jahn Holger und Markus Gevatter gegen Oliver Faber ins Rennen. Dominik Benaburger begann konzentriert und holte mit 535:517 den ersten Punkt für die Kaoliner.Gevatter musste den Mannschaftpunkt bei 2:2 und 550:558 Holz abgeben. Gegen die starke Mittelpaarung Patrick Löhr und Olaf Pfaller stellte Trainer Benaburger Jan Hautmann und Julian Stepan. Hautmann fand nicht in sein Spiel und musste die Sätze eins bis drei seinem Gegner überlassen. Allerdings konnte er den Satz vier für sich entscheiden und damit wichtige Holz zurückgewinnen (555:558). Bei 1:3 war der Punkt aber verloren. Julian Stepan musste ebenfalls mit 1:3 und 550: 578 abgeben.Mit 21 Holz minus ging das Schlussduo Michael Plössel gegen Marcus Werner und Milan Wagner gegen Bastian Hopp auf die Bahnen. Die Kaoliner begannen stark und holten sofort den Rückstand auf. Michael Plössel sicherte mit 3,5:0,5 bei 556:538 Holz den Punkt. Zwei Neuner von Hopp und ein Fehler im vorletzten Wurf von Wagner besiegelten aber den Punktverlust (573:565). Zeil rettete elf Holz Vorsprung ins Ziel und fuhr somit auch die beiden Mannschaftspunkte für die Gesamtholzzahl ein.