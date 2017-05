Sport Hirschau

23.05.2017

Am vergangenen Wochenende fanden im Hirschauer Sportpark erstmals die Bayerischen Meisterschaften der Jugend U18 männlich und weiblich statt. Am Samstag standen bereits in den frühen Morgenstunden die Vorlaufdurchgänge statt. Als erstes kämpften die 24 Teilnehmerinnen in der Kategorie U18 weiblich um die begehrten 12 Endlaufplätze. Mit dabei im Durchgang 1 auch die Hirschauer Gastspielerin Jasmin Plößel, die sich mit guten 546 sogar an die Spitze des Teilnehmerfeldes nach Tag 1 schieben konnte.

In den beiden Final-Durchgängen am Sonntag konnte sich dann mit starken 590 im Endlauf Sandra Karl vom KV Bamberg durchsetzen. Sie wurde mit 1131 Kegel neue Bayrische Meisterin in der Disziplin U18 weiblich. Bayrische Vizemeisterin und Gewinnerin der Silbermedaille wurde vom SKV Bad Neustadt mit einem Gesamtergebnis von 1105 Kegel Natalie Guck. Bronze sicherte sich in einem denkbar knappen Duell mit der Zweitplatzierten die Hirschauer Gastspielerin Jasmin Plößel vom SKK Etzelwang mit 1102 Kegel. Die bayrischen Farben auf der Deutschen Jugendmeisterschaft U18w vertreten neben den drei Medaillengewinnerinnen noch die Viertplatzierte Laura Kratzer von der DJK Abenberg.Im Anschluss an die weibliche U18 startete auch die männliche U18 in ihre Vorläufe und kämpfte um die Plätze der letzten 12 im Finale. Das Teilnehmerfeld in dieser Altersklasse betrug ebenfalls 24 Starter.Einen souveränen und sehr starken Auftritt über beide Tage lieferte sich hierbei der neue Vizeweltmeister 2017 von der letzte Woche stattfindenden Weltmeisterschaft im deutschen Dettenheim, Johannes Leserer vom SKV Töging. Er wurde mit dem Tagesbestwert von überragenden 608 Kegel im Vorlauf und ebenfalls starken und zweitbestem Ergebnis von 599 somit verdient neuer bayrischer Meister mit hervorragenden 1207 Kegeln in der Gesamtwertung. Die Silbermedaille sicherte sich dank eines sensationellen Final-Durchgangs (616) Fabian Deißler vom KV Hassberge-Steigerwald mit einem Endergebnis von 1179 Kegel. Dritter in der Kategorie Jugend U18 männlich wurde in einem spannenden Herzschlagfinale bis zur letzten Kugel Tobias Winkler, ebenfalls vom SKV Töging mit 1146 Kegel in der Gesamtabrechnung.Für Bayern starten auf der Deutschen Meisterschaft der männlichen U18 neben den ersten Dreien, noch der Viertplatzierte Markus Fischer vom TSV Rain (1145) und der Fünftplatzierte Moritz Mützel vom SKV Bad Kissingen (1144).Insgesamt vertreten 9 Starter (4 U18 weiblich, 5 U18 männlich) den Landesverband Bayern auf den Deutschen Jugendmeisterschaften, die vom 2. bis 5. Juni 2017 im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen-Oggersheim stattfinden.