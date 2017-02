Sport Hirschau

19.02.2017

5

0 19.02.2017

TSG Kaiserslautern 7:1 Rot-Weiss Hirschau

Klaus - Oettl 4:0/645:582/ 1:0Nikiel - D. Rösch 2:2/646:613/ 2:0Wagner - R. Rösch 3:1/619:596/ 3:0Schöpe - Krieger 1:3/605:622/ 3:1Peter - A. Held 3:1/648:557/ 4:1Kappler - Baumer 3:1/643:584/ 5:1Gesamt: 3806:3554/ 7:1TSV Schott Mainz 2:6 FEB AmbergMüller - Hüttner 2:2/569:610/ 0:1Wenig - Wehner 2:2/578:592/ 1:1Scholz - Limbrunner 2:2/565:583/ 1:2Gerhard/Winter - Junek 1:3/509:537/ 1:3Kaiser - Klein 1:3/572:578/ 1:4Gerhardt - Gubitz 3:1/556:540/ 2:4Gesamt: 3363:3426/ 2:6

Kaiserslautern/Hirschau. Bei Top-Kegelzahlen, wie man sie nicht einmal in der 1. Bundesliga sieht, musste sich Rot-Weiss Hirschau in Kaiserslautern ohne den Hauch einer Chance geschlagen geben. Mit 3806:3554 und 7:1 gab es eine mächtige Klatsche, was damit auch bedeutet, dass der Zug in die 1. Bundesliga abgefahren ist. In der Startpaarung war Mike Oettl und Daniel Rösch angetreten. Oettl musste gleich zu Beginn bei Christian Klaus seinen Wunsch nach drei Satzpunkten begraben. Bei 645:582 und 4:0 hatte er zwar immer wieder die Möglichkeit zu punkten, doch war Klaus zu beständig und legte ein Top-Ergebnis auf die Bahnen. In der anderen Startpaarung hatte es Daniel Rösch mit Pascal Nikiel aufgenommen. Hier war die Chance zum Mannschaftspunkt gegeben. Doch im letzten entscheidenden Satz musste Rösch Federn lassen (646:613/2:2).

Die Mitte gestaltete sich relativ eng und hätte die Wende bringen können, wäre Robert Rösch gegen Florian Wagner zu einem Mannschaftspunkt gekommen. Mit 619:596 und 3:1 verlief diese Partie äußerst knapp. Patrick Krieger konnte sich gegen Alexander Schöpe durchsetzen und erzwang den ersten Punkt für die Rot-Weissen. Zu diesem Zeitpunkt aber ein Punkt zu wenig. Bei 605:622 zeigte Krieger wieder eine ansprechende Form und holte sich verdient den Punkt.Nun war die Schlusspaarung gefragt. Mit 100 Kegel im Rückstand musste hier einfach alles passen und jeder seinem Gegner 50 Kegel abknöpfen - aber das gelang nicht. Alexander Held musste sich gegen Sebastian Peter bei 648:557 und 3:1 Punkten dem Spielbesten an diesem Tag beugen. Auch Bastian Baumer konnte gegen Pascal Kappler keine Akzente setzen und musste auch ihn mit 643:584 bei 3:1 ziehen lassen.Mit dieser Niederlage ist der Anschluss an die Spitze weg. Denn FEB Amberg setzte sich in Mainz durch und bleibt damit auf Platz eins. Bamberg spielt erst am 24. Februar. Trotz dieser deftigen Niederlage ist Mannschaftsführer Bastian Baumer bewusst, dass auch die zweite Saison ein gewaltiger Kraftakt war, Rot-Weiss aber mit Top-Ergebnissen überzeugte.

Mainz. (sga) Auch wenn es auf dem Papier eine klare Sache war, so mussten die Kegler von FEB Amberg eine erwartet schwere Aufgabe lösen. Mit 6:2 (3426:3363) aber meisterten die Oberpfälzer die Hürde in Mainz dank guter Nerven trotz der Gegenwehr der Hausherren doch souverän. Das Startpaar Michael Wehner und Matthias Hüttner bekamen es mit Stefan Wenig und Martin Müller zu tun. Hüttner setzte sich frühzeitig ab und ließ im Anschluss nur wenig zu. Mit 2:2 bei 610:569 sicherte der Amberger den ersten Mannschaftspunkt.

Auf der anderen Seite musste sich Wehner gegen den stärksten Mainzer behaupten. Beide Akteure starteten verhalten, doch im zweiten Lauf zog Wenig davon, und Wehner konnte diesem Rückstand nicht mehr aufholen. Mit 2:2 bei 578:592 aber entstand kein großer Schaden. In der Mittelachse sollte die Führung von 27 Kegel ausgebaut werden. Rainer Limbrunner und David Junek gingen gegen Erik Scholz und Peter Gerhardt ans Werk. Limbrunner startete sehr stark und setzte sich klar ab. Im Anschluss konnte er das Tempo nicht halten, aber mit 2:2 bei 583:565 ging auch dieser Punkt nach Amberg.Das Spiel von David Junek hingegen war einmal mehr von Nervosität geprägt. Gegen Gerhard Peter, dercfrüh für Jürgen Winter Platz machte, fand Junek aber besser ins Spiel und setzte sich mit 3:1 bei 537:509 durch. Mit 3:1 und einer Kegelführung von 73 Kegel hatte das Schlusspaar eine gute Voraussetzung.Bernd Klein ging zunächst Konzentriert ans Werk und ging gegen Dieter Kaiser in Führung. In Lauf drei aber musste Klein seinen Gegner zunächst vorbei ziehen lassen. Im Schlussspurt aber setzte der Amberger seinen Gegner unter Druck und setzte sich verdient mit 3:1 bei 578:572 durch. Andre Gubitz agierte die komplette Spieldauer etwas zu verhalten, was Stephan Gerhardt zu nutzen wusste. Mit 1:3 bei 556:540 ging dieser Punkt an die Hausherren.Da der ärgste Konkurrent um den Aufstieg, Rot-Weiss Hirschau, überraschend in Kaiserslautern eine Niederlage einstecken musste, kann diese Wochenende als Vier-Punkte-Spiel gewertet werden.