Sport Hirschau

24.01.2017

24.01.2017

Während die G-Junioren des VfB Mantel ihr Budenzauber-Turnier klar gewinnen, fällt bei den F-Junioren die Entscheidung erst im Derby-Finale. Beim 17. Turnier des TuS/WE Hirschau genießen die Zuschauer kurzweilige und torreiche Spiele.

Jugendleiterin Hildegard Gebhardt und ihr Team hatten zur 17. Auflage des TuS/WE-Budenzaubers eingeladen. In der Hirschauer Schulturnhalle hatten sie alles gut organisiert. Zum Auftakt spielten die D-Junioren. In dem kurzweiligen und torreichen Turnier fiel die Entscheidung erst in den letzten Spielen. Dem Gastgeber gelang die Wiederholung seines Vorjahrestriumphs. Im Turnier der C-Junioren setzte sich die SpVgg SV Weiden souverän durch. Im Finale ließ die Truppe vom Wasserwerk den Gastgebern nicht den Hauch einer Chance.Den zweiten Turniertag starteten die E-Junioren. Auch hier gab es mit dem ASC Boxdorf einen souveränen Sieger. Die Truppe aus dem Fußballkreis Nürnberg/Frankenhöhe übernachtete in Gebenbach. Anschließend schnürten die Mini-Messis die Hallenschuhe: Die Spiele der G-Junioren standen auf dem Programm. Ohne Gegentor und mit fünf Siegen schlug der VfB Mantel seine Gegner und stand schon vor dem letzten Spiel als Sieger fest. Spannend war das letzte Turnier der Veranstaltung: Im Endspiel der F-Junioren setzte sich in einer Neuauflage des Derby-Klassikers aus dem Kaolinpott der TuS Schnaittenbach durch. Ein später Treffer ermöglichte den Sieg gegen die Gastgeber. Das knappe Ergebnis hatte sich bereits in der Gruppenphase angedeutet.ErgebnisseD-Junioren: 1. SG Hirschau/Schnaittenbach, 2. FC Edelsfeld, 3. SG Kohlberg/Ehenfeld, 4. SVL Trasslberg, 5. JFG Mittlere Vils, 6. JFG Haidenaabtal.C-Junioren: 1. SpVgg Weiden, 2. SG Hirschau/Schnaittenbach I, 3. SC Ettmannsdorf, 4. SV Etzenricht, 5. SpVgg Pfreimd, 6. JFG Haidenaabtal, 7. VfB Rothenstadt, 8. SG Hirschau/Schnaittenbach II.E-Junioren: 1. ASC Boxdorf, 2. FV Vilseck II, 3. FV Vilseck I, 4. TuS/WE Hirschau, 5. DJK Ehenfeld, 6. TuS Schnaittenbach, 7. SV Hahnbach.G-Junioren: 1. DJK Steinberg, 2. FC Edelsfeld, 3. FV Vilseck, 4. SV Raigering, 5. VfB Mantel, 6. TuS/WE Hirschau.F-Junioren: 1. TuS Schnaittenbach, 2. TuS/WE Hirschau "Team Rot", 3. SpVgg Weiden, 4. TuS/WE Hirschau "Team Blau", 5. ASC Boxdorf, 6. FC Edelsfeld, 7. SG Ehenfeld/Kohlberg, 8. FC Freihung.