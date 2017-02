Sport Hirschau

05.02.2017

883

0 05.02.2017883

Gegen große Konkurrenz überzeugen die Oberpfälzer bei der bayerischen Meisterschaft im Skilanglauf am Rotbühl-Sender. Erfolgreich sind vor allem die Hirschauer Sportler.

Drei Einzeltitel

108 Staffeln am Sonntag

Langlauf-Meisterschaft Einzelergebnisse



Schüler U12 m, 2,5 Kilometer 1. Tobias Buschek (SC Furth im Wald): 6:38.0 Minuten 2. Julius Mayr (TSV Buchenberg): 6:41.4 3. Korbinian Fagerer (SV Oberteisendorf): 6:48.1



Schüler U12 w, 2,5 Kilometer 1. Ella Paul (SCMK Hirschau): 6:46.7 2. Elisabeth Stuffer (WSV Kiefersfelden): 7:00.9 3. Lena Dickert (SCMK Hirschau): 7:03.1



Schüler U13 m; 2,5 Kilometer 1. Niklas Schmid (SV Maierhöfen-Grünenbach): 6:19.6 2. Erik Hafenmair (TSV Buchenberg): 6: 28.5 3. Raphael Heiland (SC Partenkirchen): 6:28.9



Schüler U13 w; 2,5 Kilometer 1. Mira Bollwein (SC Oberstaufen) 6:22.6 2. Selina Grotian (SC Mittenwald) 6:41.8 3. Julia Kink (WSV Aschau) 6:42.5



Schüler U14 m; 5 Kilometer 1. Elias Keck (TSV Buchenberg) 11:53.9 2. Simon Jung (SC Immenstadt) 11:57.3 3. Robin Fischer (TSV Buchenberg) 12:21.0



Schüler U14 w; 5 Kilometer 1. Franziska Rasch (SC Oberstaufen) 13:11.0 2. Franka Grabinger (SCMK Hirschau) 13:12.0 3. Lisa Zinecker (SV Oberteisendorf) 13:16.9



Schüler U15 m; 5 Kilometer 1. Andreas Stengle (SC Partenkirchen) 11:20.3 2. Lukas Stuffer (WSV Kiefersfelden) 11:51.8 3. Jonas Mendl (SCMK Hirschau) 11:59.5



Schüler U15 w; 5 Kilometer 1. Verena Veit (SC Oberstdorf) 13:06.3 2. Germana Thannheimer (SC Oberstdorf) 13:23.3 3. Louisa Ott (SC/TV Gefrees) 13:26.1



Jugend U16 m; 5 Kilometer 1. Eugen Läbe (SC Zwiesel) 11:30.7 2. Malte Anselment (SC Oberstaufen) 11:49.7 3. Alexander Brandner (WSV Bischofswiesen) 12:05.2



Jugend U16 w; 5 Kilometer 1. Amelie Geyer (SC Pfronten) 13:25.9 2. Lisa Mayer (SC Alzing) 13:26.9 3. Indira Scheiba (SC Kreuth) 13:27.6



Jugend U18 m; 10 Kilometer 1. Jonas Schröter (SCMK Hirschau) 23:19.1 2. Jakob Milz (SC Oberreute) 23:22.9 3. Alexander Weingärtner (SC Ruhpolding) 23:43.3



Jugend U18 w; 5 Kilometer 1. Alexandra Danner (SC Lenggries) 12:33.6 2. Mina Thannheimer (SC Oberstdorf) 12:59.4 3. Lisa Schafroth (SC Oberstaufen) 13:13.2



Junioren U20; 10 Kilometer 1. Josef Fäßler (SC Scheidegg) 22:19.6 2. Lukas Krieger (SC Fischen) 22:56.2 3. Alois Kunz (WSV Aschau) 23:01.8



Herren 21; 10 Kilometer 1. Marco Milde (SCMK Hirschau) 22:01.9 2. Felian Schubert (SLV Bernau) 22:48.9 3. Thomas Hauber (SC Pfonten) 23:12.1



Damen 21; 5 Kilometer 1. Katharina Lang (SC Bodenmais nordic team) 13:52.4 2. Nadja Langer (SCMK Hirschau) 14:04.9 3. Anna-Lena Epp (SCMK Hirschau) 16:15.5



Staffelergebnisse



Schüler U12/13 m; 6 Kilometer 1. Schmid/Hafnmaier/Mayr (Region Allgäu) 12:16.7 Minuten; 2. Höflinger/Tent/Heiland (München) 12:17.4; 3. Loistl/Fuchs/Buschek (Oberpfalz) 12:25.3



Schüler U12/13 w; 6 Kilometer 1. Stuffer/Reichenberger/Kink (Chiemgau) 12:17.5; 2. Fischer/Händel/Bollwein (Allgäu) 12:24.0; 3. Zimmermann/Beneddeti/Grotian (München) 12:25.4



Schüler U14/15 m; 6 Kilometer 1. Schwinger/Seibel/Kastner (Franken) 10:38.1; 2. Scheck/Brandstätter/Stuffer (Chiemgau) 10:46.5; 3. Koller/Jung/Keck (Allgäu) 10:50.4



Schüler U14/15 w; 6 Kilometer 1. Reisnecker/Uschold/Grabinger (Oberpfalz/ SCMK Hirschau) 11:46.0; 2. Rasch/Rapp/Veit (Allgäu) 12:02.1; 3. Zinecker/Diesl/Enzinger (Chiemgau) 12:04.3



Jugend U16/18 m; 6 Kilometer 1. Eder/Schröter (Oberpfalz/SCMK Hirschau) 10:09.3; 2. Kistenmacher/Weingärtner (Chiemgau) 10:14.4; 3. Stemplinger/Läbe (Oberpfalz) 10:15.3



Jugend U16/18 w; 6 Kilometer 1. Glatz/Danner (München) 11:39.4; 2. Mayer/Valentin (Chiemgau) 11:48.6; 2. Scherm/Keck (Allgäu) 11:48.6



Junioren U20/Herren 21; 6 Kilometer 1. Fäßler/Krieger (Allgäu) 9:53.3; 2. Kunz/Schubert (Chiemgau) 9:57.0; 3. Walch/Milde (Oberpfalz/SCMK Hirschau)



Juniorinnen U20/Damen 21; 6 Kilometer (kein Titel) 1. Langer/Epp (Oberpfalz/SCMK Hirschau) 12:54.6

Beim Einzelwettkampf der bayerischen Skilanglaufmeisterschaft am Samstag erkämpften sich drei Sportler vom SC Monte Kaolino einen bayerischen Meistertitel. Bei der Staffel am Sonntag kamen nochmal zwei Titel dazu. Organisationsleiter Thomas Heckmann und Trainerin Regina Lingl zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis."Wir hatten ein tolles Wettkampfwochenende. Die Loipe war an beiden Tagen perfekt bis zum Schluss und die Arbeit der 75 Helfer war wirklich klasse", sagte Thomas Heckmann nach den Wettkämpfen. "Die Sportler meisterten den Technikparcours mit Sprungschanze und Slalom am Samstag ohne Probleme, die Betreuer hatten die Ski sehr gut präpariert. Die vielen Zuschauer hatten auch ihren Spaß, denn die Läufer waren auf der Strecke immer gut zu sehen."Der Startschuss fiel am ersten Wettkampftag um 9.30 Uhr mit den U12-Schülern, die 2,5 Kilometer liefen. Hier siegte bei den Mädchen Ella Paul, Lena Dickert (beide SCMK) wurde Dritte. "Das war die erste Bayerische der beiden Mädchen. Wir freuen uns riesig, dass sie gleich aufs Podest gekommen sind", sagte Regina Lingl.Die Mädchen waren nicht die einzigen Hirschauer, die auf dem Podest standen: Franka Grabinger erreichte in der U14 weiblich den zweiten Platz, Jonas Mendl (U15 männlich) erkämpfte sich den dritten Rang. Jonas Schröter wurde Bayerischer Meister in der Klasse U18 männlich und Marco Milde Meister der Herren 21. Er lief über 10 Kilometer die Bestzeit. In der Damen 21 standen Nadja Langer (Zweiter Platz) und Anna-Lena Epp (Dritte) auf dem Podest."Das ist ein ordentliches Ergebnis für den SC Monte Kaolino", freute sich Lingl. Auch die Wettkämpfe am Sonntag fielen positiv für den SCMK aus. Es waren 108 Staffeln am Start, die um insgesamt sieben bayerische Meistertitel liefen. Die Staffeln von den Schülern bis zur U15 gingen in Dreier-Teams an den Start. Die Sportler liefen jeweils zweimal einen Kilometer. Ab der Jugend-Klasse bestand eine Staffel aus zwei Läufern, die jeweils zwei Runden mit einem Kilometer fuhren. Bei dieser Disziplin gab es keinen Parcours, die Langläufer mussten die Runden im Skating-Stil absolvieren.holte sich nach den drei Siegen am Samstag zwei weitere Titel. Bei den Schülerinnen U14/15 siegte das Team Miriam Reisnecker, Fredericka Uschold und Franka Grabinger. Julian Eder (SV Finsterau) und Jonas Schröter gewannen in der Jugend U16/18. Oliver Walch und Marco Milde erreichten den dritten Rang (Junioren U20/Herren 21) über sechs Kilometer. "Wir hatten eine super Kulisse und ideale Bedingungen für die Wettkämpfe. Das neue Stadion eignet sich perfekt für solche Veranstaltungen, weil alles zentral liegt. Wir bewerben uns auf jeden Fall wieder für eine bayerische oder deutsche Meisterschaft", sagte Heckmann.