Sport Hirschau

13.01.2017

13.01.2017

Im Auswärtsspiel gegen den zweitplazierten SKC Victoria Bamberg will sich Rot-Weiss Hirschau für die unglücklich verlorene Heimpartie revanchieren und ein gutes Spiel abliefern. Bamberg will den Heimvorteil nutzen und auf ein oder zwei Spieler aus der 1. Mannschaft zurückgreifen. Im letzten Spiel gegen FEB Amberg haben sich doch ein paar kleinere Schwächen gezeigt, die man am Samstag im Heimspiel gegen die Kaoliner vermeiden möchte. Rot-Weiss Hirschau ist mit einem Punkt Rückstand auf Platz zwei und fünf Punkten Rückstand auf Platz eins noch in einer guten Ausgangsposition. Die Mannschaft hat sich in der Winterpause vorbereitet und sieht sich im Spiel gegen Bamberg noch nicht als Verlierer. Auch wenn Amberg noch fünf Punkte weg ist, schielt man doch auch noch auf FEB, die sich in Schweinfurt erst einmal beweisen müssen. Das Restprogramm ist recht ausgewogen und lässt keine Prognosen zu. Deshalb gilt es zunächst, sich in Bamberg gut zu präsentieren. Wie das Feld aussehen wird, zeigt sich nach dem Spiel, dass in Bamberg um 15.30 Uhr beginnen wird.