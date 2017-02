Sport Hirschau

17.02.2017

3

0 17.02.2017

Eine schwere Auswärtsaufgabe hat Rot-Weiss Hirschau in Kaiserslautern vor sich. Die mit 13:13 Punkten auf Platz fünf stehenden Kaiserslauterer zeigen eine konstante Form daheim und haben starke Spieler.

Mit Pascal Kappler, Sebastian Peter und Pascal Nikiel warten hochkarätige Sportler, die den Rot-Weissen das Spiel nicht leicht machen werden. Was Hirschau in Schweinfurt zeigte, sorgt für eine positive Stimmung. Schließlich sind es zur Spitze nur drei Punkte.FEB Amberg liegt mit Bamberg auf den Plätzen eins und zwei und ist mit 22:4 Punkten gerade mal drei Punkte vom dritten Platz entfernt. Den belegen die Kaoliner mit 19:7 Punkten. Bei den verbleibenden vier Spielen ist noch einiges möglich.Bleibt zunächst abzuwarten, wie das Spiel am Samstag gegen die TSG Kaiserslautern ausgeht. Beginn ist um 12.30 Uhr.