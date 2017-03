Sport Hirschau

Auch wenn die Saison bereits gelaufen ist, so strebt Rot-Weiss Hirschau im letzten Spiel dieser Saison einen Sieg an. Am Samstag, 25. März, um 15:30 Uhr geht es auswärts gegen die Nibelungen aus Lorsch. Beim letzten Heimspiel war das Kribbeln, Punkte holen zu können, noch immer spürbar.

Auch dieses Mal sollte es nicht anders sein, wenn es in Lorsch um weitere zwei Punkte gehen wird. Nachdem sich Lorsch auf Platz sieben vorgearbeitet hat, liegen sie zwei Punkte vor dem drittletzten Platz, den die SpVgg Weiden belegt. Weiden müsste zu Hause gegen Karlsruhe gewinnen und Lorsch gegen Rot-Weiss mit schlechterem Punkteausgang verlieren, um noch auf den achten Platz abzufallen.Der dritte Tabellenplatz ist den Kaolinstädtern hingegen unabhängig vom Punkteausgang sicher. Trotzdem wollen die Sportler zum Saisonende eine ansprechende Leistung zeigen und den Lorschern das Leben so schwer wie möglich machen. Ob Mannschaftsführer Baumer andere Spieler zum Einsatz bringt und Alternativen ausprobiert, wird erst kurzfristig entschieden.Die Gelegenheit dazu wäre gegeben und man könnte im Hinblick auf die kommende Saison Alternativen testen. Baumer wird jedenfalls aus dem Vollen schöpfen können und sieht dem Spiel gelassen entgegen: "Zwei Punkte sind unser Anspruch an dieses Spiel und das haben die Jungs auch drauf."