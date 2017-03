Sport Hirschau

Mit einem 8:0-Erfolg und einem Ergebnis von 3576:3351 blieb Rot-Weiss Hirschau seiner Linie treu und überzeugte zu Hause in gewohnter Manier. Mike Oettl, der sich in glänzender Form befindet, zeigte seinem Gegner Erik Scholz von der ersten Kugel an, wer die Bahn als Sieger verlassen wird. Mit starken 614:534 und 4:0 legte Oettl vor und holte verdient den ersten Mannschaftspunkt. Auch Daniel Rösch, der sich nach den ersten etwas schwächeren 30 Schub wieder fing, überließ Stephan Gerhardt nur einen Satz. Danach verlief das Spiel zugunsten von Rösch, der sich mit 576:560 und 3:1 Sätzen den zweiten Mannschaftspunkt holte.

Mainz hoffte zwar, auf den gut fallenden Hirschauer Bahnen, sich den einen oder anderen Punkt ergattern zu können, doch waren die Leistungen zu schwach. Mannschaftsführer Bastian Baumer, der sich an diesem Tag etwas schwer tat, gab zwar an Stefan Wenig zwei Punkte ab, holte sich aber mit 562:523 klar und verdient den Punkt. Robert Rösch, der im zweiten Trio antrat, ging es ähnlich. Mit 2:2 Punkten setzte er sich gegen Dieter Kaiser über das Ergebnis von 572:564 durch und sorgte damit für einen weiteren Punkt. Als Patrick Krieger gegen Jürgen Winter antrat, war die Partie schon fast gelaufen. Nur im zweiten Satz war Winter nah am Punktgewinn. Alle anderen Sätze holte sich Krieger deutlich und war mit 623:577 und 4:0 Punkten stark unterwegs.In der letzten Paarung entwickelte sich zwischen Alexander Held und Christian Jakobs eine spannende Partie. Held war bei den ersten 60 Kegel äußerst konzentriert und nahm seinem Gegner bei 151 und 178 eindrucksvoll die Punkte ab. Im dritten Durchgang hatte Jakobs mit 177 Kegel die Nase vorn, bis sich im letzten entscheidenden Satz Held doch mit 148:136 durchsetzte und mit 629:593 ein starkes Ergebnis und Tagesbestleistung erzielte. Man merkte diesem Spiel an, dass die Luft raus war. Dennoch gelang es Rot-Weiss erneut seiner Favoritenrolle zu Hause gerecht zu werden, und die Punkte im Kaolinpott zu behalten.StatistikRot-Weiss Hirschau - TSV Schott Mainz 3576:3351/8:0Oettl - Scholz 4:0/614:534/1:0; Rösch - Gerhardt 3:1/576:560/2:0; Baumer - Wenig 2:2/562:523/3:0; Rösch - Kaiser 2:2/572:564/4:0; Krieger - Winter 4:0/623:577/5:0; Held - Jakobs 3:1/629:593/6:0