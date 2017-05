Sport Hirschau

26.05.2017

12

0 26.05.201712

Bemerkenswerte sportliche Erfolge im Skilanglauf, eine konstante Mitgliederzahl, geordnete Finanzen und gute wirtschaftliche Umsätze der Betreibergesellschaft des Clubs im Freizeitpark - Vorsitzender Thomas Heckmann beurteilte die Entwicklung des SC Monte Kaolino Hirschau als echt zufriedenstellend.

Platz vier von 170

Neues Konzept

Mit 413 Mitgliedern hat der SC eine solide Basis, resümierte Heckmann bei der Jahreshauptversammlung. Rückblickend stellte er fest, dass die Kunstschneeloipe am Sender gut angenommen worden sei. Der Zustand der Loipen war laut Heckmann hervorragend. "In einem Nicht-Tourismusort wie Hirschau ist es nicht selbstverständlich, so etwas zur Verfügung gestellt zu bekommen", betonte der Vorsitzende.Zwei große Meilensteine konnten laut Heckmann im vergangenen Jahr erreicht werden. Zum einen ist es dem Skiclub gelungen, in Kooperation mit den Bayerischen Staatsforsten Schnaittenbach den Bereich um den Senderparkplatz so zu optimieren, dass dieser als Start-/Zielbereich mit integriertem Parkplatz genutzt werden konnte. Zweite erfreuliche Entwicklung war der Bau der Gemeindeverbindungsstraße von Weiher nach Hainstetten, was zur Verbesserung der Infrastruktur am Rotbühlsender beitrug. Neben den sportlichen Aktivitäten war 2016 die 60-Jahr-Feier des Skiclubs ein Höhepunkt.Heckmann äußerte seine Freude über das Saisonergebnis des Langlaufnachwuchses beim Wettbewerb um den Vereinspokal des deutschen Skiverbandes. Der SC Monte belegte den 4. Platz unter 170 deutschen Vereinen. Heckmann: "Auf diese Leistungen können wir stolz sein. Immerhin schafften acht Sportler den Sprung in den Kader des bayerischen Skiverbands."Die geplante Rollerstrecke, die im Sportpark vorgesehen war, wird laut dem Vorsitzenden in der Form nicht gebaut. Man hat aber in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Hirschau Masten und eine Beleuchtung auf der Inliner-Strecke aufgestellt. Darüber hat die Stadt die Verbindung vom Monte-Kaolino-Kreuz zum Freizeitpark elektrifiziert. "Somit hat sich eine leichte bis mittelschwere Roller-/Inliner-Strecke ergeben, die ab Oktober beleuchtet ist. Eine gute Investition für die Nachwuchsläufer." Stolz ist Heckmann darauf, dass der Deutsche Skiverband dem Verein den Zuschlag für die Ausrichtung der deutschen Jugendmeisterschaft, verbunden mit einem Deutschlandpokal für Damen und Herren, vom 23. bis 25. Februar 2018 gegeben hat.Die intensive Nachwuchsarbeit im Skilanglauf zeigte der nordische Sportwart Johannes Heckmann anhand der sehr guten Ergebnisse auf. Erfolgreichste Nachwuchsläuferin war Miriam Reisenecker. Mit dem Titel des bayerischen Meisters und dem Gesamtsieg beim Deutschlandcup blickte sie auf ihre bisher beste Saison zurück. Ebenfalls sehr erfolgreich war Franka Grabinger mit dem 3. Platz in der Gesamtwertung des Deutschlandcups. Hinzu kommen noch der Vizetitel bei der Bayerischen Meisterschaft im Einzel sowie der 1. Platz in der Staffel. Mit Markus Weeger und Marco Milde hörten zwei erfolgreiche Langläufer mit dem Profisport auf. Bei den Masters in Klosters belegte Walter Hierlmaier mehrmals Medaillenplätze.Der alpine Sportwart Werner Weigl berichtete von schönen Erfolgen, etwa bei der Sandski-Europameisterschaft. Diese Veranstaltung wird es in dieser Form nicht mehr geben. Man hat sich ein neues Konzept überlegt und ruft den Fischer-Sandskicup ins Leben. Die von Johannes Heckmann und Christian Reil geführte SC Monte Kaolino GmbH, die Betreibergesellschaft des Vereins im Freizeitpark am Monte Kaolino, erlebte erneut einen "durchwegs positiven Verlauf", wie es Heckmann formulierte. Die Gesellschaft verwaltet den Hochseilgarten, die Rodelbahn, die Adventure-Golfanlage sowie den Skilift.VorstandVorsitzender: Thomas Heckmann Stellvertreter: Christian ReilKassenverwalterin: Regina LinglSportwart nordisch: Johannes Heckmann Stellvertreter: Johannes PfabSportwart alpin: Werner Weigl Stellvertreter: Wolfgang SchwarzKassenprüfer: Roland Maier und Jonas NiederfahrenhorstEhrungen55 Jahre Mitgliedschaft: Hans Graf45 Jahre: Dr. Thomas Berger, Josef Birner, Johannes Dobmeyer und Thomas Heckmann40 Jahre: Thomas Horst, Renate Meier und Peter Meier35 Jahre: Bernhard Homek25 Jahre: Peter Graf20 Jahre: Dorothee Pfab, Johannes Pfab und Patrick Trummer10 Jahre: Andreas Schrödl, Katrina Heckmann, Luisa Meyer, Timon Prösl, Lea Hohmann, Eva Pichl, Wolfgang Uschold, Andrea Dobmeyer, Raffael Dietrich, Fredericka Uschold, Florian Grünwald, Norbert Simon, Iris Uschold, Jutta Linthaler, Linus Uschold, Thomas Milde, Doris Weigl, Karin Milde, Peter Niederfahrenhorst, Eric Remhof, Tim Milde, Charlotte Voit, Stefanie Heckmann und Svenja Schröter.