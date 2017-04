Sport Hirschau

25.04.2017

Die jungen Hirschauer Schwimmer sind derzeit in Topform. Zehn Schützlinge von Chef-Trainer Norbert Schenzel gingen in Tirschenreuth beim 15. Internationalen Frühlingsschwimmen an den Start. Achtmal Gold, elfmal Silber und sechsmal Bronze lautete die Bilanz. Die Hirschauer erreichten damit den sechsten Platz im Medaillenspiegel. Erfolgreichster Verein war die SG Nordoberpfalz vor SC Regensburg.

Persönliche Bestleistungen

Die Jüngste wird Erste

Insgesamt zwölf Vereine aus mehreren Regierungsbezirken und Bundesländern hatten für den Wettkampf mit 1107 Starts gemeldet. Geschwommen wurden Brust, Freistil, Rücken und Schmetterling von 50 bis 100 Meter, ebenso die 100 Meter Lagen in den Jahrgängen 2002 bis 2009. Für die Jahrgänge 2010 und jünger gab es eine kindgerechte Einlage. Die Jahrgänge 2001 und älter mussten jeweils 200 Meter in den verschiedenen Schwimmlagen zurücklegen.Für die herausragenden Ergebnisse der Hirschauer Schwimmer sorgte Cornelius Lohner im Jahrgang 2007. Sechsmal ging er an den Start und schwamm jeweils in persönlicher Bestzeit in die Medaillenränge. Über 50 Meter Rücken, 100 Meter Lagen und 100 Meter Brust wurde er Erster. Über 50 Meter Schmetterling, 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil schlug er als Zweiter an. Niklas Schenzel (Jahrgang 2001) und Nicole Ott (Jahrgang 2003) standen ebenfalls bei allen ihren Starts auf dem Treppchen. Niklas Schenzel war über 200 Meter Brust und 200 Meter Freistil nicht zu schlagen, über 200 Meter Schmetterling reichte es für Bronze. Nicole Ott zeigte sich ebenfalls in blendender Form. Sie siegte über 50 Meter Schmetterling und holte sich über 50 Meter Rücken, 100 Meter Lagen, 50 Meter und 100 Meter Brust jeweils die Silbermedaille. Ähnlich erfolgreich war Hannah Birner im Jahrgang 2002. Über 100 Meter Lagen gab es für sie Gold. Über 50 Meter Rücken und Freistil sowie 100 Meter Brust reichte es für Bronze.Emely Lippert (Jahrgang 2010), die Jüngste der Hirschauer Schwimmerinnen, wurde beim kindgerechten Schwimmen über 25 Meter Brust Erste. Nina Stoiber zeigte zwei tolle Rennen. Sie erreichte im Jahrgang 2004 über 50 Meter Schmetterling den zweiten Platz, über 100 Meter Rücken schlug sie als Dritte an. Katharina Ott sicherte sich über ihre Spezialstrecke 100 Meter Brust den dritten Platz. Im Jahrgang 2003 war Lisa-Marie Fleischmann ebenfalls sehr erfolgreich. Über 50 Meter Schmetterling schwamm sie zu Silber.Lena Gimpl schaffte es im Jahrgang 2004 zweimal auf das Stockerl. Über 100 Meter Brust sicherte sie sich die Silbermedaille, über 50 Meter Schmetterling wurde sie Dritte.