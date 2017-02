Sport Hirschau

27.02.2017

Die Sonne scheint, der Frühling hält Einzug. Für die Langläufer dauert die Saison aber noch bis Mitte März. So war der Skiclub Furth im Wald unter Zugzwang, als deren Schnee vergangene Woche dahinschmolz.

Sechs Titel für Hirschau

Am Mittwoch entschieden die Verantwortlichen, das Kombi-Rennen aus Nordbayern-Cup und nordbayerischer Meisterschaft in der Staffel ins Langlaufzentrum Rotbühl zu verlegen. Auch andere Vereine hatten das in der Vergangenheit schon getan. Dank Kunstschnee können die Hirschauer seit Anfang Dezember durchgehend eine wettkampftaugliche Loipe bieten.Frisch gewalzt und rasend schnell war die Strecke, auf welcher die rund 120 Sportler starteten. Zuerst stand ein Prolog im Einzelstart auf dem Programm. Ein Kilometer für die Kleinen, mit Technikelementen gespickt. Die Älteren mussten je nach Alter und Geschlecht ein oder zweimal 1,3 Kilometer laufen. Die Tagesbestzeit auf der langen Strecke erzielte Florian Rhode aus Gefrees.Nach einer kurzen Erholungspause ging es um die nordbayerischen Meistertitel in der Staffel. Dreimal 1,3 Kilometer, bei denen Sprintfähigkeit, Taktik und schnelle Wechsel gefragt waren. Sechs der neun zu vergebenen Titel gingen an Staffeln aus Hirschau. Der SCMK war damit der erfolgreichste Verein an diesem Tag. Jakob Lauerer, Jonathan Epp und Jonas Schröter konnten sich in der Herren-Klasse gegen sieben andere Staffeln durchsetzten (7:38,3). Auch die SCMK-Damenstaffel mit Nadja Langer, Eva Grabinger und Svenja Schröter lief auf Platz eins (9:43,8). Emil Paul, Julian Blaschke und Mika Bothner wurden Erster über drei Kilometer in der Altersklasse U10/U11 (9:01,2). Valentin Weigl, Maxi Bothner und Philipp Wopperer machten den zweiten Platz (9:31,4).In der Altersklasse U12/U13 liefen Deniz Bothner, Jonas Dickert und Lukas Kreitinger die drei Kilometer am schnellsten (7:33,0). Bei den Mädchen der gleichen Altersgruppe gewannen Lisa Gebhart, Ella Paul und Lena Dickert (7:45,1). Fredericka Uschold, Miriam Reisnecker und Franka Grabinger entschieden das Rennen über die drei Kilometer in der Altersklasse U14/U15 für sich (6:59,2).___Weitere Informationen: