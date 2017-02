Sport Hirschau

23.02.2017

23.02.2017

Am vergangenen Wochenende machte der OPA-Cup am Hohenzollern-Skistadion im Bayerischen Wald Station. Bei diesen Wettkämpfen messen sich die Nachwuchssportler mit internationaler Konkurrenz, vor allem aus den Alpenländern Österreich, Italien, Slowenien, Tschechien und Frankreich. In diesem Jahr waren auch Skilangläufer aus Brasilien und Kanada am Start.

Durch ihre bisherigen Leistungen im Deutschlandpokal hatten sich Jona Dotzler, Moritz Bauroth, Julian Eder, Jakob Lauerer und Jonathan Epp vom SCMK Hirschau die Teilnahme erarbeitet. Auch Jonas Schröter, der wegen einer Schulterverletzung lange pausieren musste, konnte wieder Wettkampfluft schnuppern. Beim bereits am Freitag ausgetragenen Kurzdistanzrennen verzichteten die Oberpfälzer auf einen Start, da sie alle eine Ausbildung absolvieren oder noch in der Schule sind. Darin besteht auch der größte Unterschied zu einem Großteil der Konkurrenten, die sich in staatliche Förderprogramme oder Sportschulen aufgenommen ganz dem Langlauf widmen. Umso höher ist also die Leistung der SCMK-Jungs einzuschätzen.Am Samstag stand ein 10-km-Rennen im Einzelstart-Modus in der freien Technik an. In der Juniorenklasse erzielten die SCMK-Sportler in der Gesamt-Wertung aller Nationen folgende Plätze: Jonathan Epp wurde 39., eine Sekunde dahinter Jakob Lauerer mit dem 42. Platz, Jonas Schröter auf Rang 49, Julian Eder auf 58, Moritz Bauroth Platz 56 und Jona Dotzler auf 84.Somit sicherten sich vor allem Jonathan Epp und Jakob Lauerer eine gute Startposition für das Verfolgungsrennen am Sonntag. 15 harte Kilometer waren zu absolvieren. Moritz Bauroth ging krankheitsbedingt nicht an den Start. Am Ende hatten fast alle im Vergleich zum Vortag Plätze gute gemacht und so stand folgendes Ergebnis: Epp 33, Lauerer 36, Eder 47, Schröter 55, Dotzler 71.