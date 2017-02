Sport Hirschau

Eine ungewöhnlich große Mannschaft machte sich von Hirschau auf den Weg nach Krün ins Werdenfelser Land. Dort machte der Deutsche Schülercup im Skilanglauf seine zweite von drei Stationen.

Aber nicht nur die Jahrgänge 2003 und 2002 waren am Start, an diesem Wochenende durften auch die jüngeren Sportler des Jahrganges 2004 zum ersten Mal an einem Rennen der deutschlandweiten Serie teilnehmen. Kompensatorisch packte man auch noch die Sportler des Jahrganges 2001 ein, die normalerweise in Deutschlandpokal starten.Am Samstag stand einem tollen Rennen nichts im Wege. Herrliches Wetter und ein koordinativ anspruchsvoller Skicross mit Wellen, Slalom bergauf und bergab, einem Achter und einigen weiteren Technikelementen. Vor allem im Schülerbereich ist es wichtig, nicht allein die Ausdauerleistung zu trainieren, sondern auch das Skigefühl und die Koordination. Wenn man Weltcup-Sprints im nordischen Bereich ansieht, weiß man, warum. Geplant war, einen Prolog im Einzelstart zu laufen und danach den Tagessieger in 6er Flights zu ermitteln.Doch soweit kam es nicht, da die Veranstalter Probleme mit der Zeitmessung hatten und der erste Durchlauf für ungültig erklärt wurde. In einer Krisensitzung entschieden dann die Landes-Skiverbände mit denkbar knapper Mehrheit, einen zweiten Einzelstart laufen zu lassen, aber ohne weitere Flights.Großer Trubel für alle Sportler und Trainer. Doch die Hirschauer behielten die Nerven und machten einfach das, wofür sie gekommen waren: Schnell laufen. Das gelang allen voran Miriam Reisnecker, die bei den Mädels des Jahrgangs 2003 ein fantastisches Rennen lief und auf der 1,5-km-Strecke mit über acht Sekunden Vorsprung gewann. Franka Grabinger wurde 7., Jonas Mendl 10.Im Doppelstart gingen die jungen Langläufer am Sonntag in klassischer Technik an den Start. Je nach Alter und Geschlecht waren zwischen 2,5 und 10 km zu absolvieren. Auch hier präsentierten sich die Oberpfälzer stark, Lukas Kreitinger wurde bei seinem zweiten Rennen auf nationaler Ebene Siebter.Die stärkste Leistung zeigte erneut Miriam Reisnecker, die ihr Wettkampfwochenende mit dem zweiten Gold krönte. Trotz eines Sturzes in der ersten Runde entschied sie die Wertung in der Altersklasse U14w für sich.