Sport Hirschau

09.03.2017

22

0 09.03.201722

Der SC Furth im Wald musste mangels Schnee mit den nordbayerischen Meisterschaften auf die Strecken des SCMK Hirschau am Rothbühlsender ausweichen. Dort waren die Verhältnisse eines Weltcups würdig.

Es waren zwei Wettkämpfe zu laufen. Zunächst ein 2,6 km langer Prolog, der zur Gesamtwertung des Nordbayern-Cups zählte und die nordbayerische Staffelmeisterschaft. Da einige Athleten des Vohenstraußer Solestar-Racingteams verhindert waren, war mit Ralph Zimmermann nur ein Teilnehmer im Prolog und zusammen mit seinen Mannschaftskollegen Stefan Ritzka und Jürgen Weiß lediglich eine Staffel des TV Vohenstrauß am Start.Zimmermann erhielt im Auftaktrennen vom jahrelangen Seriensieger in dieser Altersklasse, Bernhard Langer (SCMK Hirschau), die nicht für möglich gehaltene Höchststrafe. War Langer bei der bayerischen Meisterschaft dem Altenstädter in Diensten der Vohenstraußer Langläufer noch knapp unterlegen, holte er dieses Mal Zimmermann trotz der kurzen Distanz sogar ein und gewann das Rennen mit 35 Sekunden Vorsprung souverän. Dritter wurde Alois Multerer vom Ausrichter SC Furth im WaldIn der Aufstellung Jürgen Weiß, Stefan Ritzka und Zimmermann musste jeder Skater 1,3 km im Staffelrennen zurücklegen. Am Ende stand Rang sechs. Ergebnisse: Prolog AK 46: 1. Bernhard Langer, SCMK Hirschau, 05:37,9; 2. Ralph Zimmermann, Solestar Racing Team/TV Vohenstrauß, 6:13,1; Staffel Herren allgemein: 1. SCMK Hirschau II, 7:38,3; 2. SC Gefrees, 7:49,0; 3. SCMK Hirschau (Bernhard Langer, Wolfgang Uschold, Oliver Walsch, 08:18,5; ... 6. Solestar (Jürgen Weiß, Stefan Ritzka, Ralph Zimmermann) 9:24,4