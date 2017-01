Sport Hirschau

20.01.2017

3

0 20.01.2017

Der Amberger Spitzenreiter in der 2. Bundesliga Nord Mitte ist zu Gast bei Rot-Weiss Hirschau. Wird der FEB im Derby einen weiteren Sieg erspielen?

Die Kaolinstädter von Rot-Weiss Hirschau werden sich am Samstag etwas anders präsentieren müssen, wenn es ein spannendes Spiel werden soll. Favorit ist ganz klar FEB Amberg, der mit 20:2 Punkten die Tabelle anführt und oft schwere Auswärtsspiele gewinnen konnte.Zwar ging das Spiel gegen den ESV Schweinfurt verloren, doch hat sich damit nichts an der Tabellensituation in der 2. Bundesliga Nord Mitte geändert. FEB führt mit 2 Punkten Vorsprung vor dem SKC Bamberg und mit 5 Punkten weiterhin vor den Hirschauern, die ja vergangenen Samstag in Bamberg spielten und ebenso mit leeren Händen nach Hause fuhren. Deshalb werden sich die Kegler sicherlich konzentrieren und den Favoriten so lange wie möglich ärgern. Beide Mannschaften dürften wohl unverändert an den Start gehen.Amberg wird mit seinen besten Spielern Klein, Hüttner, Wehner und Limbrunner antreten. "Das muss nicht unbedingt ein Vorteil sein", glaubt Mannschaftsführer Baumer. "Damit steigt der Anspruch." Jedenfalls werden gute Leistungen von beiden Teams erwartet. Freie Plätze wird es aber sicherlich im Hirschauer Sportpark nicht mehr geben. Denn auch Amberg wird zahlreiche Fans in die Stadt der weißen Erde entführen, wenn Samstag um 15.15 Uhr das Spiel beginnt.