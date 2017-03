Sport Hirschau

30.03.2017

1

0 30.03.2017

Am vergangenen Wochenende hieß es ein letztes Mal Koffer packen für die sechs Sportler des Sc Monte Kaolino - die Langlaufsaison 2016/2017 ist nun vorüber. Die letzte Reise ging nach Oberwiesenthal. Somit machte der Langlaufzirkus das vierte und letzte Mal Halt in Sachsen.

Das Highlight der Saison fand am Samstag statt. Für jede Altersklasse ging es auf die Langstrecke. Eva Grabinger hatte bei frühlingshaften Temperaturen 15 Kilometer vor sich. Die frühe Startzeit zahlte sich aus: Die Strecke blieb gut präpariert. Die erste Runde über 7,5 Kilometer konnte Grabinger mit der Spitzengruppe mithalten, auf den letzten Kilometern der zweiten Runde musste sie diese jedoch ein wenig ziehen lassen und platzierte sich auf Rang 20.Über die 30 Kilometer gingen Jonas Schröter, Moritz Bauroth und Jonas Dotzler an den Start. Mit zunehmender Temperatur wurde der Schnee weicher und die Runden anspruchsvoller. Schröter machte den 14., Bauroth den 27. und Dotzler den 38. Platz.Zusammen mit dem Weltcupgesamtsieger der Nordischen Kombination, Eric Frenzel, und dem Weltcupsieger im Biathlon, Erik Lesser, ging es für Jonathan Epp und Jakob Lauerer auf die Königsstrecke: 50 Kilometer. Die beiden kämpften fünf Runden lang um jeden Platz und erlebten die Höhen und Tiefen eines 50-Kilometer-Wettkampfes. Epp kam als 15. und Lauerer als 19. ins Ziel.Der letzte Tag der Saison wird traditionell mit dem Teamsprint am Sonntag abgerundet. Die Sportler werden nach Wertung und Region zusammen aufgestellt. Grabinger ging mit Viktoria Brzoska vom SC Sonthofen an den Start. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und zwei Stürzen erreichten die beiden dennoch einen starken sechsten Platz.In der U18 männlich lief Bauroth mit Jonah Werner vom SC Aising-Pang und Schröter mit Johann Aschenloher vom SC Lenggries. Das Team BSV 2 mit Bauroth wurde Zwölfter. Schröter stürzte in einer der vier 1000-Meter-Runden und musste zusammen mit seinem Teamkollegen wieder aufholen. Am Schluss reichte es noch für den 14. Rang. In der Altersklasse der U20 männlich lief Lauerer mit Jonas Frohmader und Epp mit Christian Friedrich, beide vom WSV Weissenstadt. Nachdem alle vier ihre letzten Kräfte auf insgesamt 5 Kilometern verbraucht hatten, landeten sie auf den Rängen neun und zehn.Dotzler ging im Team mit Marco Milde an den Start. Er stand dabei mit einigen bekannten Gesichtern aus dem Fernsehen an der Startlinie. Andi Katz, Jonas Dobler und Erik Lesser machten es ihm schwer zu folgen. Trotzdem wechselte er an Position zwölf auf Milde. Wie schon Schröter, hatte auch Dotzler kein Glück und stürzte. Schlussendlich wurde das Team des SC Monte Kaolino Hirschau Dreizehnter.In der Gesamtwertung der Vereine konnte der SC Monte Kaolino seinen Platz nicht ganz verteidigen und wurde mit 71 Punkten Rückstand auf Platz drei Vierter.