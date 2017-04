Sport Hirschau

17.04.2017

Die Schwimmabteilung des TuS Hirschau hat einen neuen Vorsitzenden: Stefan Lippert tritt die Nachfolge von Georg Gebhardt an. Nach acht Jahren wollte er sein Amt weitergeben, das er nach eigenem Bekunden nie als Last empfunden hat.

Teil des Ferienprogramms

Dank an die Helfer

Vorstand Vorsitzender: Stephan Lippert , Stellvertreter: Peter Posten , Kassier: Norbert Meißner , Sportwart: Norbert Schenzel , Mitgliederverwaltung: Norbert Meißner , Pressewart und Schriftführer: Werner Schulz , Kassenprüfer: Petra Stoiber und Norbert Schenzel , EDV-Beauftragter: Christian Schneider , Buchhaltung: Anna Birner , Jugendbeauftragte: Alicia Schenzel . Delegierte zur TuS-Jahreshauptversammlung: Stefan Lippert , Hans-Peter Posten , Norbert Meißner , Norbert Schenzel , Petra Stoiber , Alicia Schenzel , Werner Birner , Georg Gebhardt . (u)

Hirschau. (u) "In der Breite etwas verloren, bei den sportlichen Leistungen und Erfolgen wesentlich stärker aufgestellt" - auf diesen Nenner brachte Gebhardt seinen Rückblick. Seit 2014 gebe es bei Pokal- und Einladungsschwimmen sowie bei Wettkämpfen im Bezirk hervorragende Ergebnisse der jungen Sportler. Basis sei vor allem die Trainingsarbeit.Unter den Fittichen von Chef-Trainer Norbert Schenzel, Norbert Meißner und Hans-Peter Posten erreichten die Leistungs- und Nachwuchsgruppe immer mehr Podestplätze. Der Vorsitzende: "Wir Hirschauer sind immer mehr auf Augenhöhe mit den großen Vereinen im Bezirk." Erfreulich sei, dass man neben Werner Birner seit kurzem mit Stephan Lippert einen zweiten ausgebildeten Kampfrichter in den eigenen Reihen hat. Positiv sei außerdem, dass Alicia Schenzel in Kürze ihre Ausbildung zur Übungsleiterin beginnt.Höhepunkt sei die Stadtmeisterschaft gewesen. Mit bis zu 70 Startern hätten sich die Luftmatratzenrennen und das Power-Rutsching als Teil des Ferienprogramms großen Zuspruchs erfreut. Jedes Jahr würden die Sportler und ihre Eltern mit einem Ausflug belohnt. 2014 verbrachte der TuS ein Wochenende auf der Steinwaldhütte, 2015 ging es nach Pottenstein sowie in den E-Fanpark nach Pegnitz. 2016 organisierte Hans-Peter Posten einen Segelkurs auf dem Hüttener Weiher. Beendet wurde das Jahr jeweils mit Winterwanderung und Nikolausfeier.Sportwart Norbert Schenzel gab Gebhardts Dank an den scheidenden Vorsitzenden zurück. Von ihm habe er stets Rückendeckung erhalten. Die Leistungsgruppe habe in den vergangenen Jahren beachtliche Erfolge erzielt. Katharina Ott, Hannah Birner und Niklas Schenzel wurden Oberpfalzmeister. Auch Lena Gimpl, Nina Stoiber, Nicole Ott, Cornelius Lohner und Constantin Graf schafften es bei Bezirksmeisterschaften aufs Podest. Alle drei Gruppen trainieren freitags in der Schulturnhalle und samstags im Hahnbacher Hallenbad, die Leistungsgruppe zusätzlich am Dienstag. Dankbar erwähnte Gebhardt die Unterstützung durch Andrea Orr, die lange Zeit die Anfängergruppe betreut und Hans-Peter Posten, der nun diese Aufgabe übernommen hat. Auch Norbert Meißner habe sich bis zum Vorjahr als Trainer eingebracht. Dank für seine Vorstandstätigkeit erntete der scheidende Vorsitzende auch von Walter Fleischmann, dem Vorstandssprecher des Gesamt-TuS. In Gebhardts Amtszeit habe sich die Schwimmabteilung mit ihren 60 Mitgliedern als "pflegeleichtes Mitglied der TuS-Familie" erwiesen.Erste Amtshandlung des neuen Abteilungsleiters war die Ehrung von Sportwart Norbert Schenzel, der dem Verein seit 25 Jahren als Chef-Trainer dient. Er habe maßgeblichen Anteil an den Erfolgen. Für seinen Einsatz verdiene er höchste Anerkennung. Diese zollte Lippert auch seinem Vorgänger Georg Gebhardt. Seine acht Jahre als Abteilungsleiter seien gute Jahre für den Verein gewesen. Als Dankeschön gab es nicht nur für ihn Präsent und Urkunde, sondern für seine Frau Sonja auch einen Blumenstrauß. Ein Geschenk gab es zudem für den stillen Helfer im Hintergrund: Werner Birner, der vor kurzem seinen 50. Geburtstag feiern konnte.