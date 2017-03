Sport Hirschau

06.03.2017

Die Herren des TTC Kolping Hirschau können jetzt schon für die 3. Bezirksliga-West planen. Bei elf Punkten Rückstand auf den rettenden achten Platz und nur noch vier ausstehenden Partien ist der Abstieg besiegelt.

Denn das Schlusslicht der 2. Bezirksliga-Süd-Herren im Tischtennis kassierte am vergangenen Wochenende beim Doppelstart zwei Niederlagen. Vor heimischer Kulisse starteten die Kaolinstädter gegen die siebtplatzierte SG Post/Süd Regensburg recht verheißungsvoll. Nach den Doppeln lag der TTC mit 2:1 in Front.Dann konnte Hirschau dieses Hoch in den Einzeln nicht fortsetzen. Die Erfolge von Jonas Grünwald (3:2 über Alexander Paulus) und Markus Dittrich (3:2 über Alexander Mösch) waren zu wenig. So gingen beide Zähler mit 9:4 in die Bezirkshauptstadt.Einen Tag später erwischte der TTC beim TV Schierling einen schlechten Start und lag nach den Doppeln mit 0:3 im Rückstand. In den folgenden Einzeln konnte nur Philip Amann punkten. Er setzte sich gegen Thomas Klein (3:1) und Robert Wocheslander (3:2) durch. Damit blieben die Punkte mit 9:2 im Kreis Donau.