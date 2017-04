Sport Hirschau

05.04.2017

Gastgeber TuS Hirschau ist zufrieden mit dem Ergebnis des Top-Ten-Cups: Es gibt sechsmal Gold, zweimal Silber und sechsmal Bronze für Turnerinnen aus den eigenen Reihen.

Weitere Platzierungen Sprung: Schwierigkeitsstufe 5H



1. Emma Welz (TuS Rosenberg)



3. Rosalie Steger (TuS Rosenberg)



Sprung: Schwierigkeitsstufe 6



1. Anna Rösch (TV Amberg)



2. Emily Edel (TV Amberg)



Sprung: Schwierigkeitsstufe 7



2. Emma Peter (TV Amberg)



Stufenbarren: Schwierigkeitsstufe 5



2. Emily Edel (TV Amberg)



Stufenbarren: Schwierigkeitsstufe 6



1. Hannah Rieder (TV Amberg)



2. Sandra Klemenz (TuS Rosenberg)



Stufenbarren: Schwierigkeitsstufe 8



3. Emma Peter (TV Amberg)



Balken: Schwierigkeitsstufe 4



2. Amelie Gross (TuS Rosenberg)



3. Lara Rupprecht (TuS Rosenberg)



Balken: Schwierigkeitsstufe 5



2. Juli Karner (TuS Rosenberg)



Balken: Schwierigkeitsstufe 6



1. Emma Peter (TV Amberg)



Balken: Schwierigkeitsstufe 7



2. Franziska Hollweck (TV Amberg)



Balken: Schwierigkeitsstufe 9



3. Antonia Roll (TuS Rosenberg)



Boden: Schwierigkeitsstufe 4



1. Amelie Gross (TuS Rosenberg)



2. Marlene Wolf (TuS Rosenberg)



Boden: Schwierigkeitsstufe 6



1. Rosalie Steger (TuS Rosenberg)



Boden: Schwierigkeitsstufe 7



2. Emily Edel (TV Amberg)



3. Josefine Lacher (TV Amberg)



Boden: Schwierigkeitsstufe 8



1. Lara Kraska (TuS Rosenberg)

Beim Top-Ten-Cup der Turnerinnen in Hirschau traten die jeweils zehn Besten am Schwebebalken, Boden, Stufenbarren und Sprung in verschiedenen Leistungsklassen an. 84 Turnerinnen aus der nördlichen Oberpfalz gingen an den Start, die sich hierfür beim Gauliga Cup in Erbendorf qualifiziert hatten.Neben den 20 Turnerinnen des Gastgebers TuS Hirschau waren Mädchen des TV Amberg, der TG Tirschenreuth, TSV Erbendorf, TuS Rosenberg, TV Sulzbach-Rosenberg, DJK Windischeschenbach, DJK Pressath und des ATSV Tirschenreuth vertreten.Die jüngste Turnerin des Wettbewerbs war die siebenjährige Paulina Meier vom TuS Hirschau. Sie hatte sich für drei Geräte qualifiziert und zeigte ihr Können. Gewinnerin des Tages war Luisa Meyer von den Gastgeberinnen. Für sie war es ein gelungener Wettkampftag, denn sie nahm gleich drei Siegerpokale und eine Medaille für den zweiten Platz mit nach Hause.Am Schwebebalken gelangen Rad, Drehungen, Rolle und Sprünge. Ihre Flickflacks und Saltos am Boden ebenso. Am Stufenbarren teilte sie sich mit gleicher Punktwertung den ersten Platz mit Lea Tretter von der TG Tirschenreuth. Hinter ihrer Teamkollegin Judith Wild wurde sie am Sprungtisch Zweite.Auch die Hirschauer Turnerinnen Sienna Dine (Balken), Lena Lassmann (Balken) und Amelie Kny (Sprung) konnten sich in ihren jeweiligen Schwierigkeitsstufen durchsetzen und wurden mit Gold belohnt. Marie Karg machte am Schwebebalken einen zweiten Platz. Paula Jäger, Christina Beck und Caitlin Garban belegten jeweils Rang drei am Stufenbarren. Auch ihre Teamkolleginnen Anna Raith, Antonia Gebhardt und Eva Pichl gewannen Bronze - sie konnten am Boden überzeugen.