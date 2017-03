Vermischtes Hirschau

26.03.2017

26.03.2017

1968 waren Begriffe wie Nachhaltigkeit und Recycling noch mehr oder weniger Fremdwörter. Im Müll vermutete kaum jemand Wertstoffe und Mülltrennung praktizierte so gut wie niemand. Eine Ausnahme bildete Hirschau.

Schon damals organisierte der vor Kurzem verstorbene Ehrenvorsitzende der Kolpingsfamilie, Adolf Wisgickl, die erste große Altkleider- und Altpapiersammlung für das Gebiet des damaligen katholischen Dekanats Hirschau. Bei der Bevölkerung stieß die Aktion auf sehr positive Resonanz, weshalb man sich entschloss, die Sammlung alljährlich im Frühjahr und im Herbst vorzunehmen.Bis 2009 war Wisgickl Chef-Organisator. Nach seiner Erkrankung übernahm Walter Widder diese Aufgabe. Wenn die Kolpingmitglieder am Samstag, 8. April, unter seiner Regie wieder zu ihrer Sammelaktion ausschwärmen, können sie bei der abschließenden Brotzeit auf ein Jubiläum anstoßen: Die Sammelaktion geht zum 50. Mal über die Bühne. In all den Jahren wurden rund 1550 Tonnen Altkleider und 4700 Tonnen Altpapier gesammelt. Darin enthalten sind auch die Altmaterialien, die das Jahr hindurch jeden Samstag in der Kolping-Altkleidersammelstelle abgeliefert wurden. Auch diese wurde von Adolf Wisgickl eingerichtet, zunächst vor 38 Jahren im Nebengebäude des Pfarrhofs. Seit 30 Jahren ist sie im Obstverwertungsstadel an der Wolfgang-Droßbach-Straße. Da mit dem ökologischen Engagement immer auch ein soziales verbunden war, wurden die Erlöse stets gemeinnützigen und karitativen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Mittlerweile beziffert sich die Spendensumme auf nahezu 250 000 Euro. Bevor es am 8. April ans Feiern geht, sind die Helfer ab 8 Uhr unterwegs, um das Sammelgut von Haus zu Haus beziehungsweise an den bekannten Sammelstellen abzuholen. Mitgenommen werden Altkleider und Textilien sowie gebündeltes Altpapier.Angefahren werden Hirschau, Ehenfeld, Kindlas, Massenricht, Rödlas, Obersteinbach und Untersteinbach (alle Sammelstelle Feuerwehrhaus Massenricht), Dienhof, Kricklhof, Weiher, Wutschdorf, Freudenberg und Lintach (Sammelstelle Feuerwehrhaus), Pursruck, Krondorf, Urspring, Steiningloh, Burgstall und Gebenbach (Sammelstelle Gemeindehaus) sowie Kainsricht, Atzmannsricht, Großschönbrunn, Kleinschönbrunn und Krickelsdorf. Zum 50-Jährigen haben sich Kolpingvorsitzender Siegfried Schorner und Sammlungsleiter Walter Widder etwas Besonderes einfallen lassen. Nach getaner Arbeit ist um 11.30 Uhr im Pfarrheim eine Feier, zu der alle eingeladen sind, die in den zurückliegenden 50 Jahren bei der Aktion mitgearbeitet haben. Nach einem Mittagessen zeigt eine Delegation der in Geisenhausen ansässigen Entsorgungs- und Recyclingfirma Wittmann einen Film über ihre Betriebsabläufe.Wer am Jubiläumstreffen teilnehmen will, meldet sich bis Sonntag, 2. April, bei Walter Widder (0 96 22/22 78) oder Siegfried Schorner (0 96 22/53 35, siegfried.schorner@t-online.de) an.