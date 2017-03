Vermischtes Hirschau

Die Stadt Hirschau ist um eine verdiente, hoch geschätzte Persönlichkeit ärmer: Adolf Wisgickl. Der langjährige Stadtrat, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und Ehrenvorsitzende der Kolpingsfamilie verstarb im Alter von 81 Jahren am Montag im BRK-Seniorenheim St. Barbara. Seit rund zwei Jahren verbrachte er dort seinen Lebensabend. 2009 hatte ein Schlaganfall unvermittelt seine Aktivitäten gestoppt. Bis zum Umzug in das Heim wurde er von seiner Frau Lydia zu Hause liebevoll betreut und gepflegt.

Adolf Wisgickl galt in Hirschau als Inbegriff der Seniorenarbeit und allgegenwärtiger Mitarbeiter in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt. Bis zu seiner Erkrankung hat er sich wie kein Zweiter über Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen engagiert: als Mitglied von Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat, als Vorsitzender des Missionsausschusses, als Hilfsmesner in der Pfarrkirche und Mesner in der Alten- und Pflegeheimkapelle, als Betreuer der Lourdes-Kapelle, ab 1957 als Hausmeister im Jugendheim, ab 1985 als Hausmeister im Pfarrheim, dort viele Jahre zusätzlich als ehrenamtlicher Wirt, als Gründer und langjähriger Leiter des katholischen Altenclubs sowie als Organisator von Seniorentagen und -fahrten.36 Jahre lang stand Wisgickl von 1959 bis 1995 als Senior oder Vorsitzender an der Spitze der Kolpingsfamilie, die ihn für seine bleibenden Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannte. 1968 rief er die dekanatsweiten Altkleider- und Altpapiersammlungen ins Leben, die er bis 2009 zweimal jährlich organisierte. Zusätzlich nahm er 33 Jahre lang Samstag für Samstag in der im Obstverwertungsstadel untergebrachten Sammelstelle Altkleider und Altpapier entgegen. Diese Tätigkeit brachte ihm den Beinamen "Pater Lumpio" ein, als er - in Franziskanerkutte gekleidet - dem auf Heimaturlaub weilenden Hirschauer Missionsbischof Antonio Eduard Bösl eine namhafte Geldspende aus dem Erlös überreichte. Über 1200 Tonnen Altkleider und fast 4000 Tonnen Altpapier hat er, unterstützt von seinen Helfern, in all den Jahren gesammelt. Der Erlös von fast 200 000 Euro wurde für soziale Einrichtungen gespendet. Damit war sein karitatives Engagement keineswegs erschöpft: Zur Unterstützung der Hilfsorganisation Africa Luz richtete er zu Hause eine Sammelstelle für gebrauchte Brillen, Briefmarken und Münzen ein.Wisgickls Einsatz für das Gemeinwesen beschränkte sich nicht auf den kirchlichen Bereich. Seine politische Heimat war 60 Jahre lang die CSU. Von 1977 bis 1990 gehörte er dem Hirschauer Stadtrat als Mitglied der CSU-Fraktion an. Im CSU-Ortsvorstand war er Seniorenbeauftragter, 25 Jahre im Vorstand des Förderkreises Altenhilfe. Angesichts seines unermüdlichen Wirkens wurden ihm vielfache Auszeichnungen zuteil. Sie reichen vom goldenen Ehrenzeichen der Caritas über das höchste Ehrenzeichen des Kolping-Diözesanverbands und die Johann-Michael-Sailer-Medaille bis zum Bundesverdienstkreuz, das ihm 1995 Bundespräsident Roman Herzog verlieh. Beruflich stand Adolf Wisgickl seinen Mann in verantwortlicher Position bei der Firma Conrad.Die Urnenbeisetzung findet auf Wunsch des Verstorbenen im engsten Familienkreis statt. Stadt- und Pfarrgemeinde nehmen von ihm Abschied bei einem Trauergottesdienst am Freitag, 10. März, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche.