29.01.2017

"I bin as Hirschau! Und dou binne daham": So lautet das Jahresthema des Marien-Kindergartens. Und weil man sich "daham" am besten auskennen sollte, machte die Schulkindbetreuungsgruppe sich mit Leiterin Stefanie Rom auf ins Hirschauer Rathaus.

Schließlich müssten die Leute, die dort arbeiten, über Hirschau ganz genau Bescheid wissen - allen voran natürlich Bürgermeister Hermann Falk. Das Stadtoberhaupt führte seine jungen Gäste durch die Räumlichkeiten des Rathauses und erläuterte ihnen die Aufgaben der dort Beschäftigten. Falk erzählte den Kindern die Geschichte des mittelalterlichen Gebäudes, das um 1490 erbaut wurde. Richtig Eindruck machte der imposante Sitzungssaal mit seinen alten Holzbalken.Im Standesamt präsentierte das Stadtoberhaupt in einem abgesperrten Schrank viele schwere, dicke Bücher. In ihnen ist aufgeschrieben, wenn jemand in Hirschau geboren wurde, starb oder wenn eine Trauung stattfand. Für die Kinder war allerdings die Schrift der sehr alten Einträge nicht lesbar. Kurzerhand suchte Falk die Geburtsurkunde von Stefanie Rom heraus. Im Einwohnermeldeamt erfuhren die Besucher, dass man dort seinen Wohnsitz an- oder ummelden und einen Pass beantragen kann. Letzteres wurde von einer Gruppe im Rollenspiel samt Ablesen des Fingerabdrucks und Unterschreiben am Display durchexerziert.