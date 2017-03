Vermischtes Hirschau

22.03.2017

Acht Wohn- und 36 Nebengebäude brannten komplett ab, weitere 16 Bauten wurden schwer beschädigt: Eine große Feuersbrunst hatte Hirschau verwüstet. Das ist jetzt genau 120 Jahre her. Das Unheil nahm damals, in der Nacht zum 24. März 1897, in der Scheune des Hirschenwirts, seinen Lauf.

Die Amberger Volkszeitung berichtete über den Schwurgerichtsprozess gegen den Verursacher der Hirschauer Brandkatastrophe, den Ziegelarbeiter Karl Steindl (19).



Durch sein Tun seien "fast sämtliche zwischen der Hirschenwirtsgasse, der Postgasse und der mittleren Torgasse gelegenen Gebäude, insgesamt 40 Firste, zum Teil mit lebendem und totem Inventar in Asche gelegt oder in Folge des Brandes zerstört oder wenigstens beschädigt worden. Die Besitzer der betroffenen 17 Hausnummern erlitten einen Schaden von rund 180 000 Mark".



Wegen Verdachts der Brandstiftung wurde Steindl verhaftet. Dieser, der laut Zeitung "nie lang in Arbeit stand, hatte mit der bei Popp bediensteten Kellnerin Katharina Schöpf ein Verhältnis angeknüpft", das Popp nicht gebilligt habe. Steindl habe daraufhin gedroht: "Dem zeig ich's schon noch".



Im Lauf des Abends sah man ihn dann "öfter um das Anwesen des Popp herumstreichend" - und kurz vor Ausbruch des Feuers "raschen Schrittes" weggehen: "Nach anfänglichem Leugnen gab Steindl zu, in der Schupfe des Popp gewesen zu sein und aus Unvorsichtigkeit mit einem Zündholze, welches er angezündet hatte, um sich zurecht zu finden, das auf dem Boden liegende Stroh angezündet zu haben."



Bei seiner Vernehmung am 1. Mai gestand Steindl dann, den Brand "vorsätzlich aus Rache gegen Popp" gelegt zu haben. Zu zwei Mitgefangenen sagte er laut Zeitung, "wenn er wieder herauskomme, dann gehe er ein paar Jahre fort und zünde dann Hirschau erst gscheidt an drei Enden an".



Die Geschworenen sprachen den Angeklagten schuldig - eines Verbrechens der Brandstiftung ohne Annahme mildernder Umstände.

Am genannten Tage kurz vor 2 Uhr bemerkten der Fabrikarbeiter Pulling und der Magaziner Bacher die Flammen, berichtete die Amberger Volkszeitung über die verhängnisvolle Nacht. In kurzer Zeit breitete sich des Feuer so stark aus, "dass fast sämtliche zwischen der Hirschenwirtsgasse, der Postgasse und der mittleren Torgasse gelegenen Gebäude, insgesamt 40 Firste, zum Teil mit lebendem und totem Inventar in Asche gelegt oder in Folge des Brandes zerstört oder wenigstens beschädigt wurden". Den Besitzern der betroffenen 17 Anwesen entstand ein Schaden von rund 180 000 Mark.Auch Pfarrer Johann Baptist Lautenschlager hat die Ereignisse in seiner Chronik festgehalten. Die Scheune des Hirschenwirts war demnach nicht mehr zu retten und auch die Stallungen brannten: "Es gelang, die Pferde und die Ochsen zu retten, aber der an die abgebrannte Scheune angebaute Kuhstall wurde so schnell in Feuer und Rauch gehüllt, dass man das dort stehende Rindvieh zwar von den Ketten befreien, aber nicht mehr hinaustreiben konnte, da die Hitze bald auch für die Menschen gefährlich wurde." So gingen alle Tiere im Kuhstall und in den Schweineställen elend zugrunde. Ein Raub der Flammen wurden auch alle Wägen, Pflüge und Maschinen, wie die Dresch- und Futterschneidmaschine.Das Feuer schlug eine Schneise der Verwüstung, legte zahlreiche Wohn- und Nebengebäude in Schutt und Asche, tötete Vieh und vernichtete Futtervorräte. Weitere Wohnanwesen konnten die Feuerwehren - die freiwilligen Kräfte aus Hirschau, Schnaittenbach mit Forst, Hahnbach, Ehenfeld, Wernberg, Amberg, Sulzbach sowie die Pflichtfeuerwehr Gebenbach - retten."Das Feuer war durch ruchlose Hand gelegt worden", berichtet der Chronist: "Der Täter, Karl Steindl, 19 Jahre alt, lediger Ziegelarbeiter von hier, wurde wegen Brandstiftung vom oberpfälzischen Schwurgerichte in Amberg am 1. Juli 1897 zu einer Zuchthausstrafe von 14 Jahren und 11 Monaten, 3 Tagen verurteilt."