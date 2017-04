Vermischtes Hirschau

25.04.2017

11

0 25.04.201711

Regelmäßig gibt es in der Antonius-Kita einen Spielzeugtag. Die Vorschulkinder legten diesmal als Motto "echte Freunde" fest und luden dazu jüngere wie auch ältere Menschen ein.

Dazu gestalteten sie individuelle Karten und bewirteten die Gäste mit Obst und Gemüse, aber auch Wiener Würstln und Butterkringeln. Zur Freude aller, brachte jedes Kind mindestens einen "echten Freund" mit. Zum Auftakt trafen sich alle in der Turnhalle zum Morgenkreis. In einer Vorstellungsrunde erfuhr man, wie die Gäste heißen und woher sie und das jeweilige Kind sich kennen. Dann standen alle Räume und ab der Mittagszeit auch die Freiflächen zur Verfügung. Die Vorschulkinder zeigten voller Stolz ihre Lieblingsspielbereiche. Am Ende waren sich alle einig: "Der Echte-Freunde-Tag war eine tolle Geschichte."