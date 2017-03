Autorenlesung im BRK-Seniorenheim St. Barbara in Hirschau

Sie wurde zu der angekündigten anspruchsvollen und unterhaltsamen Stunde - die Dichterlesung der Hirschauer Schriftstellerin Christine Gradl im BRK-Seniorenheim St. Barbara. Musikalisch begleitet wurde ihr Vortag von der ökumenischen Hausmusikgruppe unter Leitung von Gertrud Langhammer.

Von Christine Gradl gibt es zahlreiche Veröffentlichungen, Lyrik wie Prosa, in Anthologien, Literaturzeitschriften und Büchern. Für ihre Lesung im Seniorenheim hatte sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. Die 2003 mit dem Kulturpreis der Stadt Hirschau ausgezeichnete Autorin las aus einem Buch vor, von dem nur ein einziges Exemplar existiert und das es nicht zu kaufen gibt. Das Unikat trägt den Titel "Herzblut". Sie hat es für ihre mittlerweile verstorbene Mutter zum 80. Geburtstag geschrieben. Der Band beinhaltet Gedichte und Begebenheiten über die und von der Heimat, den Oberpfälzer an sich und das Leben hier. Vor allem aber führten die Geschichten querbeet durch die Kindheit. Gradl zitierte aus Besuchen bei Verwandten und der Großmutter. Den Senioren war anzumerken, dass der Vortrag sie in frühere Zeiten zurückführte.