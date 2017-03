Vermischtes Hirschau

16.03.2017

16.03.2017

Von seinem trockenen Schlossgebälk hervorgekrochen kam der Hirschauer Schlossgeist. Bei seinem Derblecken bekam die örtliche Prominenz mächtig ihr Fett weg. Doch seine Rede war nicht die einzige Attraktion bei Bockbierfest im Schloss-Keller.

Braumeister Franz Dorfner begrüßte die zahlreichen Besucher. Heinz Dirnhofer aus Kienlohe mit seiner Steirischen und Martin Seidl aus Amberg mit der Gitarre waren auch wieder dabei und spielten zünftig auf. Bürgermeister Hermann Falk zapfte das erste Fass gekonnt an und erhob den Krug zum Volk. "Salve, pater patriae! Bibas, princeps optime!", rief er den Gästen zu.Dann ging es beim Krügestemmen ans Kräftemessen. Auf die drei Besten je Geschlecht warteten Gutscheine der Brauerei Dorfner und des Schloss-Hotels. Schiedsrichter Alfons Härtl waltete pflichtbewusst seines Amtes und ließ auch kein krummes Kreuz durchgehen. Bei dem Wettbewerb musste ein gefüllter Maßkrug mit ausgestrecktem Arm möglichst lange Zeit gehalten werden.Zuerst durfte die Damenwelt zeigen, was sie drauf hat. Mit 2 Minuten und 30 Sekunden hielt als letzte den Maßkrug oben Agnes Hierl. Zweite wurde Gisela Luber, Dritte Steffi Lipp. Die letzten drei Herren kämpften sich an die 4 Minuten und 20 Sekunden heran. Sieger wurde hier Bernhard Hierl, der seiner Frau in nichts nachstehen wollte. Ganz knapp früher hatten der Zweitplatzierte Franz Birner und Bernhard Meyer als Drittbester die Krüge sinken lassen.Zur fortgeschrittenen Stunde wurde es schaurig, die Kirchenglocken läuteten und eine weiße Gestalt erschien. Mit Martin Winkler tat ein Ehenfelder als Schlossgeist kund, was geschehen war im vergangenen Jahr. Eingangs stellte er alle vor die Wahl: "Wer Schiss hat, der verlasse doch lieber den Saal."Dann legte der Geist los: "Die Neugestaltung des Marktplatzes ist fertig, also fast. Aber da gibt es die unendliche Geschichte. Die Hirschauer kommen einfach nicht zu Potte - da hat jetzt die Krappelgruppe einen schönen Brunnen mit geringem Etat gebastelt. Das zieht sich genauso schlimm hin wie mit dem geplanten Edeka-Markt." Ein leidiges Thema sei die Parkplatzsituation in der Stadt, meinte der Geist. Die Geschäfte jammerten, denn die Kundschaft bleibe aus, "weil anscheinend keiner die freien Parkplätze suchen und seinen Revue-Körper bewegen will". Dank der vielen Verkehrssünder könne man dann wenigstens den Brunnen teilfinanzieren.Don Camillo Hermann und sein Peppone Sepp Birner liefern sich laut Schlossgeist das eine oder andere Duell. So sei der 2. Bürgermeister in der Früh um 6 Uhr schon am Bauhof aufgetaucht, was der Erste nicht hab auf sich sitzen lassen und vor kurzem mit dem Schneepflug um 4 Uhr mitgefahren sei. Der Tobi Meindl passe mit seinem Dreier-Kinderwagen nicht auf den Gehsteig - "da werden die Freien Wähler demnächst breitere Gehsteige fordern".Die Kindergarde des Musikzuges sei sehr präsent in den Medien. "Hoffentlich reisen sie nicht das Stadtfest an sich, denn dann würde nur Limo ausgeschenkt", sagte der Schlossgeist. Auf dem Plakat der SPD sei "barrierefrei" zu lesen. Aber um in deren Büro zu kommen, müsse man zwei Stufen bewältigen.