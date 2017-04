Vermischtes Hirschau

26.04.2017

Ehenfeld. Über 50 Kinder, oft mit Eltern oder Großeltern, erlebten eine abwechslungsreiche Musikstunde im Pfarrheim. "Bärenikes Klavierstunde" lautete der Titel des Stücks, das Bernhard Betz aus Götzendorf mit seinen Bären-Marionetten aufführte. Ganz ruhig wurde es, als der kleine Bär und sein größerer Bruder Klavier spielten.

Vivaldis "Vier Jahreszeiten", Beethovens "Ode an die Freude" oder das "Halleluja" aus Händels Messias führten die kleinen Zuschauer in berühmte Stücke der klassischen Musik ein. Erst als sie bei Georges Bizets "Auf in den Kampf, Torero" aus der Oper Carmen klatschen und den Füßen stampfen durften, wurde es laut im Saal. Betz ließ die Kinder hinter die Kulissen seines Theaters blicken und sich auch selber als Marionettenspieler versuchen. Martina Allwang, die Leiterin der Pfarrbücherei, lud anschließend in die Ehenfelder Bibliothek ein, wo viele neue Bücher eingetroffen sind.