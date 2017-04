Vermischtes Hirschau

24.04.2017

24.04.2017

Die Hirschauer Club-Freunde haben ihre Vereinsführung neu gewählt. Im Restaurant am Monte Kaolino stellte sich der bisherige Vorstand erneut zur Wahl. Markus Hirschmann leitet den Fanclub weiterhin als Vorsitzender. Er darf, wie bisher, auf die Unterstützung von Stellvertreter Mark Schirmeier, Kassenwartin Heidi Hirschmann, Schriftführer Simon Seibert, sowie Beisitzer Chris Lehnen bauen.

Neu in den Vorstand wurden die Beisitzer Markus Berft, Michael Winkler und Monika Speckner gewählt. Markus Hirschmann bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und betonte, dass er sich auf die neue Amtszeit freue. Damit ging die Jahreshauptversammlung fließend über in den gemütlichen Teil des Abends.Nach einem gemeinsamen Abendessen, wurden noch viele Gespräche geführt und neue Kontakte geknüpft. Der Verein darf sich über drei neue Mitglieder freuen, die an dem Abend beitraten. Die Gesamtzahl der Mitglieder liegt nun bei 74. Die FCN-Freunde Hirschau wurden vor sieben Jahren gegründet.