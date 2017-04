Vermischtes Hirschau

13.04.2017

"Wir wollen auch weiterhin den Sport fördern, um so den Vereinen ihre Arbeit zu erleichtern, und sowohl dem Leistungs- als auch dem Breitensport zu helfen". Mit diesen Worten bekräftigte der Vorsitzende der Conrad-Sportförderung, Klaus Conrad, bei der 32. Jahreshauptversammlung in der Firmenzentrale in Hirschau die Absicht seiner Familie, auch in Zukunft den Sportvereinen bei ihrer Arbeit finanziell unter die Arme zu greifen.

Den Nachwuchs im Blick

Viele Erfolge erreicht

Hintergrund Vorsitzender Klaus Conrad zeigte sich nach dem Vortrag von Geschäftsführer Günter Simmerl beeindruckt den zahlreichen Aktivitäten des Vereins: "Wir wissen sehr wohl, dass es für die Sportvereine immer schwieriger wird, die notwendigen Finanzmittel für ihre umfangreiche Arbeit aufzubringen. Deshalb ist es uns ein Anliegen, zu helfen - und zwar nicht nur einmalig, sondern langfristig, damit sich die Vereine darauf einstellen können."



Bürgermeister Hermann Falk dankte der Familie Conrad insbesondere für die großartige Unterstützung der Sportvereine. Diese habe zu zahlreichen Erfolgen wesentlich beigetragen. Das Unternehmen Conrad habe als großzügiger Förderer von Sport, Kultur und gemeinnützigen Einrichtungen viel Gutes für die Stadt Hirschau und die Region getan.



Als Beisitzer und Ehrenvorsitzender des BLSV dankte Rudolf Stepper der Familie Conrad für ihr außergewöhnliches Engagement.



Das Ergebnis der Neuwahl: 1. Vorsitzender Klaus Conrad, 2. Vorsitzender Dr. Werner Conrad, Schatzmeister Bürgermeister Hermann Falk, Beisitzer: Gertrud Conrad, Rudolf Stepper und Hermann Schlosser, Geschäftsführer Günter Simmerl.

Mit 1,4 Millionen Euro hat die Conrad-Sportförderung seit ihrer Gründung 1985 den Sport, insbesondere im Jugendbereich im Landkreis Amberg-Sulzbach, in der Stadt Amberg und in der Gemeinde Wernberg-Köblitz, unterstützt. Ein besonderes Anliegen ist es der Familie Conrad, den hier aktiven Vereinen zu helfen, Nachwuchs zu gewinnen und ein gutes Leistungs-Niveau zu erreichen. Daran soll sich nichts ändern: Das unterstrich Vorsitzender Klaus Conrad bei der Hauptversammlung. Er gab bekannt, dass seine Familie im kommenden Haushaltsjahr erneut 60 000 Euro zur Verfügung stelle.Der Geschäftsführer der Conrad-Sportförderung, Günter Simmerl, berichtete detailliert über die Aktivitäten des Vereins. Dieser hat im Haushaltsjahr 2016/17 für den Sport im Landkreis Amberg-Sulzbach, in Amberg und Wernberg 60 000 Euro ausgegeben, verteilt auf 106 Maßnahmen in 84 Vereinen und Abteilungen - ausschließlich für Leistungs- und Breitensport, insbesondere bei der Jugend. Die Förderung erfolgte über Geld-, Sach- und Pokalspenden sowie die Beschaffung von Trikots und anderer Sportkleidung.Durch die schwerpunktmäßige Unterstützung bestimmter Vereine und Sportarten wurden laut Simmerl ausgezeichnete Erfolge erzielt. So ist die Conrad-Sportförderung schon seit vielen Jahren Hauptsponsor der Jugend-Volleyballmannschaften des VC Hirschau und des SV Hahnbach sowie der Bayernliga-Volleyballerinnen und -Volleyballer des SV Hahnbach und des VC Amberg. Außerdem wurden die Jugendmannschaften des FC Amberg, die Kegler von FAF Hirschau, Rot-Weiß Hirschau und FEB Amberg, die Laufabteilung des TSV Detag Wernberg und die Tennisvereine TC Amberg am Schanzl, TC Rot-Weiß Amberg, TC Hahnbach, TC Kümmersbruck, TC Paulsdorf und TC Vilseck gefördert.Besonders unterstützt wurden zudem der HC Sulzbach, die Handballgemeinschaft Amberg, der RSC Neukirchen, die Leichtathleten des TV Amberg und ESV Amberg, die Sportabzeichen-Aktionen der Vereine, die Landkreismeisterschaften in den verschiedenen Sportarten, der Landkreislauf, die Laufveranstaltungen in der Region, insbesondere der Landkreis-Cup sowie der Schul- und der Behindertensport. (Hintergrund)