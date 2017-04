Vermischtes Hirschau

07.04.2017

Der Fahrer bemerkte, dass vom Anhänger Rauch aufstieg. Doch ehe er seinen Sattelzug anhalten konnte, stand die Ladung schon in Flammen. Alle Versuche des Mannes, den Brand selbst zu löschen, scheiterten. Deshalb setzte er am Freitagmittag einen Notruf ab.

Mit Schaum gelöscht

39-Jähriger unverletzt

Nach Angaben der Polizei war der 39-Jährige mit einem in Neumarkt zugelassenen Sattelzug auf der B 14 in Hirschau stadteinwärts unterwegs, als die Ladung plötzlich Feuer fing. Etwa 100 Meter nach der Einmündung der Staatsstraße 2238 brachte er den Lastwagen zum Stehen.Ein Teil der Dämmplatten, die er auf dem Anhänger geladen hatte, brannte. Die Hirschauer Feuerwehr rückte laut ihres Kommandanten Sebastian Jasinsky mit 20 Mann aus. Die Aktiven legten über die brennende Ladung einen Löschschaumteppich und räumten anschließend das Material vom Anhänger. Zur Beseitigung der verkohlten Dämmplatten wurde von einem Abfallentsorgungsunternehmen ein Container angefordert.Vor Ort war auch das BRK mit dem in Hirschau stationierten Rettungswagen. Doch die Männer des Roten Kreuzes, die um 12.37 Uhr alarmiert worden waren, mussten nicht tätig werden, der 39-Jährige im Lkw war unverletzt. Unklar ist die Ursache des Feuers. Gegenüber der Polizei gab der Sattelzugfahrer an, er könne sich den Brand nur so erklären: Vermutlich sei aus dem Fenster eines entgegenkommenden Fahrzeugs eine brennende Zigarette geschnippt worden und auf die Platten gefallen.