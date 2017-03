Vermischtes Hirschau

Brustkrebs ist weltweit die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. In den westlichen Industrienationen sind die Heilungschancen zwischenzeitlich sehr gut. Brigitta Schöner ist eine der vielen Frauen, die mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert wurde und nun - nach eigenen Worten - wieder gesund ist und als geheilt gilt.

Ihr persönliches Schicksal war und ist für sie Antriebsfeder, sich für an Brustkrebs und anderen gynäkologischen Tumoren erkrankte Frauen zu engagieren. Wie dieses Engagement konkret aussieht, darüber berichtete Brigitta Schöner von Frau zu Frau bei einem Vortrags- und Diskussionsabend des katholischen Frauenbundes im Pfarrheim. "Von Frau zu Frau" heißt die von ihr 2006 mit ins Leben gerufene Selbsthilfegruppe, zu deren Leitungstrio Hanni Grundt und Christina Lehmeier gehören. Zugleich ist sie seit 2009 Vorsitzende des 2002 auf Initiative von Professor Dr. Anton Scharl gegründeten Förderverein Frauengesundheit Oberpfalz.Die Referentin wohnte vor Jahren selbst mit ihrer Familie in Hirschau. Sie bekannte, dass sie nach der Diagnose Brustkrebs in ein tiefes Loch gefallen sei. Der Kampf gegen die Krankheit sei eine brutale Tortur gewesen - körperlich und psychisch. Acht Monate habe die Chemotherapie gedauert, bevor sie operiert werden konnte. 36 Bestrahlungen seien gefolgt. Zwischendurch habe sie ihren Geschmacksinn verloren, die Haare seien ausgefallen, auch Wimpern und Augenbrauen.Nach der Therapie habe sie sich sehr verloren gefühlt. Zusammen mit zwei Leidensgenossinnen habe sie beschlossen, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Diese sei seit 2006 dem Dachverband der Bayerischen Krebsgesellschaft (BKG) angegliedert. Das Aufgabenfeld sei vielfältig. So betreue man erkrankte Frauen während ihrer ambulanten Chemotherapie und begleite sie bei Arztbesuchen. Man kümmere sich auch um deren Angehörige, insbesondere um die Kinder. Häufig seien die Familien überfordert. "Bei uns finden sie ein offenes Ohr, Antworten auf viele Fragen, tröstende Worte und Halt, wenn alles zu schwer erscheint."Einmal im Monat halte man im Amberger Klinikum St. Marien Informationsveranstaltungen ab. Im Anschluss nutzten die interessierten Zuhörerinnen die Gelegenheit zum Dialog mit Brigitta Schöner, ehe sie aus den Händen des Frauenbund-Führungstrios Roswitha Wendl, Irmgard Sellmeyer und Gerlinde Siegert eine 250-Euro-Spende zur Unterstützung der Arbeit der Selbsthilfe in Empfang nehmen konnte,