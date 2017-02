Ehenfelder Grundschüler in Sachen Zahngesundheit auf Zack

16.02.2017

Ehenfeld. Die Gesundheit ihrer Zähne ist den 35 Mädchen und Jungen der Ehenfelder Grundschule wichtig. Für ihren Einsatz für ein "löwenstarkes" Gebiss spendete die Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit (LAGZ) 200 Euro. Da in Sachen Karies Vorbeugen bekanntlich besser als Heilen ist, veranstaltet die LAGZ an den Grund- und Förderschulen die "Aktion Löwenzahn". Ziel: Die Erst- bis Viertklässler sollen zweimal im Jahr zur zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchung gehen und eine "Löwenkarte" abstempeln lassen. Zahnärztin Joana Schönberger konnte den Kindern zu einer Rücklaufquote von 160,61 Prozent gratulieren: "Das heißt, dass zwei Drittel von euch nicht nur einmal, sondern letztes Jahr sogar zweimal zur Untersuchung beim Zahnarzt waren. Ihr gehört damit zu den besten in Bayern. Darauf könnt ihr stolz sein."