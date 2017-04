Vermischtes Hirschau

02.04.2017

Eine tolle Idee hatten sich die Mädchen und Buben des Kindergartens St. Michael für die Fastenzeit ausgedacht: Mit ihren Eltern kauften sie Lebensmittel und spendeten diese der Amberger Tafel.

Ehenfeld. (fdl) Zur Übergabe kamen 2. Vorsitzende Irmgard Buschhausen und Schatzmeister Günter Preißl vorbei. Buschhausen erzählte den Kindern "die Geschichte von Lischen und dem Regenbild", die sie selbst geschrieben hatte. Die Kleinen erfuhren viel über die vor zwölf Jahren gegründete Tafel - eine von 930 in Deutschland. Sie bekommt Waren von etwa 80 Bäckereien, Metzgereien und Lebensmittelgeschäften aus Amberg und dem ganzen Landkreis. Die Sachen werden mit drei großen Fahrzeugen abgeholt, sortiert, kontrolliert. Dienstagnachmittag und Freitagvormittag ist Ausgabe. Die Kunden müssen zwei Euro bezahlen, um Lebensmittel im Wert von 25 bis 35 Euro zu erhalten. Etwa 250 bis 350 Menschen kommen an Ausgabetagen zum Gebäude an der Sulzbacher Straße. Rund 90 ehrenamtliche Helfer arbeiten mit. Günter Preißl erklärte, dass man auch Geldspenden benötige, um Miete, Kraftstoff und Reparaturkosten bezahlen zu können. Ein Projekt lag den beiden am Herzen: "Schultaschen für Erstklässler". Damit am ersten Schultag jedes Kind einen Ranzen hat und nicht eine Plastiktüte benutzen muss. Auch dafür seien Geld- und Sachspenden willkommen.