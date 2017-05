Vermischtes Hirschau

10.05.2017

10

0 10.05.201710

Viele Weggefährten und Mitstreiter aus den verschiedensten Gremien hatte Ortsbäuerin Brigitte Gnan eingeladen. Sie alle würdigten die Leistung von Franz Kustner. Der Geehrte hatte sich nicht nur für die Bauern eingesetzt.

Ehenfeld. (fdl) Peter Huber, Direktor der BBV-Hauptgeschäftsstelle in Regensburg, Kreisobmann Peter Beer und Kreisbäuerin Brigitte Trummer würdigten Kustners großen Erfahrungsschatz und das dichte Netzwerk, das er im Laufe der Jahre geknüpft hat. Kustner sei stets ein kompetenter Ansprechpartner gewesen und habe in verschiedenen Gremien für die Belange der Bauern gekämpft.Auch Uli Kummer (Maschinenring) und Martin Wisgickl (Bauernverband Massenricht) gingen auf Kustners Verdienste ein. Hirschaus Bürgermeister Hermann Falk betonte, dass nicht nur die Bauern mit Kustner einen sachkundigen Vertreter hätten, sondern auch der Landkreis, die Stadt Hirschau und Ehenfeld, der Heimatort des Geehrten.Als Stadt- oder Kreisrat, Senator und Landtagsabgeordneter habe er sich für seine Heimatregion eingesetzt. Kustners Frau Monika schenkte Falk einen Faden. Den werde sie brauchen, wenn ihr der Geduldsfaden reiße, weil sie es nicht gewohnt sei, "dass der Franz so oft zu Hause ist", scherzte der Bürgermeister. Brigitte Gnan und der langjährige stellvertretende Ortsobmann Ludwig Reich erinnerten an viele Veranstaltungen und Ereignisse. Den Tag des offenen Dorfes im Jahr 1990 bezeichneten sie als örtlichen Höhepunkt. Die Ortsbäuerin und der neue Ortsobmann Matthias Dotzler ernannten Kustner zum Ehrenortsobmann von Ehenfeld. Gnan trug noch ein Gedicht für den Geehrten vor, der Landfrauenchor texte das Lied "Lustig ist das Zigeunerleben" in "Vorbei ist nun das Zigeunerleben, lustig wird jetzt das Rentnerleben" um. Kustner sprach den Strukturwandel in der Landwirtschaft an. Vor 35 Jahren habe es neben den Voll- noch viele Nebenerwerbslandwirte gegeben. Er habe immer versucht, sich für alle Bereiche der Landwirtschaft einzusetzen. Langweilig werde es ihm sicher nicht, ist er doch nach wie vor in verschiedenen Gremien aktiv.