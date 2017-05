Vermischtes Hirschau

05.05.2017

2

0 05.05.2017

Das zurückliegende Jahr war für den Hirschauer Musikzug wieder ein gutes. Vorsitzender Maximilian Stein führte bei der Hauptversammlung einige Gründe für dieses Fazit an.

Jugendvorstand Vorsitzender: Erik Remhof Stellvertreter: Maximilian Gebhardt



Schriftführerin: Heike Giehrl



Kassier: Maxi Nagler



Beisitzer: Lilli Pfab und Leon Panzer (u)

(u) Stein erinnerte an einige herausragenden Ereignisse. So erhielt das Orchester unter Leitung von Annette Pruy-Semsch beim Oberstufen-Wertungsspiel die Höchstbewertung "mit ausgezeichnetem Erfolg". Bei Osterkonzerten bestätigte das Orchester diese Einschätzung. Dank der Initiative von Jugendorchester-Dirigentin Sophia Hofmann konnte zu Beginn des Schuljahrs 2016/17 wieder eine Bläserklasse aufgebaut werden. Außerdem stellte Anna Lottner eine Blockflötengruppe auf die Beine. Das Marktplatzfest war ein großer Erfolg. Erneut wirkte man am Düsseldorfer Rosenmontagszug mit. Fester Bestandteil des Terminkalenders ist der Kinderfaschingszug, und der Faschingsball wurde nach zehnjähriger Pause neu belebt.Als nächste große Aufgabe wartet auf den Musikzug am Feiertag Christi Himmelfahrt, 25. Mai, das Volksmusikfest Dousamma in Hirschau. Dazu benötigt man auch externe Helfer, die sich beim 2. Vorsitzenden Michael Meindl melden sollen. Weitere größere Veranstaltungen sind das Marktplatzfest am Samstag und Sonntag, 12./13. August, ein Wochenend-Auftritt in Strassbessenbach und die Teilnahme am Schützenumzug in Kaltenbrunn."Wir können stolz auf unser Osterkonzert sein", lautete das Fazit von Aktiven-Sprecher Jürgen Enderer in Vertretung von Dirigentin Annette Pruy-Semsch. Vor ausverkauftem Haus habe das Orchester eine hervorragende Leistung geboten. Ein Extra-Lob galt Sophia Hofmann, die in der Jugendausbildung unermüdliche und erfolgreiche Arbeit leiste.Mit erfreulichen Nachrichten wartete Majoretten-Sprecherin Marie Giehrl auf. Inzwischen zählt die Gruppe wieder 16 Mädchen im Alter zwischen 5 und 21 Jahren. Momentan trainiert man für ein Majoretten-Festival im September in Crailsheim. Für 2018 plant die Gruppe zusammen mit der Kinder- und Jugendgarde ein Open-Dance-Festival.Von weiterhin ungebremstem Zulauf zur Garde berichtete deren Chefin Regina Merkl. Im zurückliegenden Fasching absolvierte man 23 Auftritte. Gefragt war die Truppe außerdem beim Caritas-Sommerfest und bei Geburtstagen. Beim Weihnachtsmarkt war man mit einem eigenen Stand vertreten gewesen. Für 2018 stehen bereits Faschingszug und -Warm-up sowie GaMu-Ball fest.Auf drei Jahre Amtszeit als Jugendvorsitzende blickte Katharina Stein zurück, die sich nicht mehr zur Wahl stellte, zurück. Sie erinnerte an Zeltlager, Video-Abende, Badfahrten oder Schlittschuhlaufen. Nicht ganz so erfreulich war der Bericht von Schatzmeisterin Erika Weidner, der ein Minus auswies. Hauptursache dafür waren die gestiegenen Ausgaben für die Ausbildung, die durch die Einnahmen nicht kompensiert werden konnten. Zudem wurden einige Anschaffungen getätigt.