08.02.2017

Er ist eine in der Region einzigartige Veranstaltungsreihe - der 2001 von Josef Dobmeyer initiierte Lebendige Adventskalender in Hirschau. Im Dezember hatten ihn der Heimat- und Trachtenverein und der Gewerbeverband zum 16. Mal veranstaltet. An 23 Abenden öffnete sich - begleitet von einem niveauvollen Rahmenprogramm - in einem Schaufenster ein Adventstürchen. Mit dabei war täglich eine Spendenbox. Deren Inhalt war dieses Mal für das Amberger Tierheim bestimmt. Am Ende waren 750 Euro zusammengekommen.

Um den Erlös zu überreichen, statteten der Gewerbeverbandsvorsitzende Alfred Härtl, der Heimat- und Trachtenvereinsvorsitzende Michael Meier, Schriftführerin Silke Dolles und Jugendleiterin Stefanie Riß dem Tierheim einen Besuch ab. Dort wurden sie von dessen Leiterin Carmen Gurdan empfangen. Wie Michael Meier informierte, sei es wiederum gelungen, 23 Geschäftsinhaber zu finden, die bereit waren, ein Schaufenster vorweihnachtlich zu dekorieren und zu verhüllen. Man sei den Geschäftsleuten und allen, die die Abende gestaltet haben, zu Dank verpflichtet. Alle hätten dies kostenlos getan. Dank hätten auch die rund 45 Trachtenvereinsmitglieder verdient, die im Einsatz waren, ebenso die Feuerwehrleute für das Regeln des Verkehrs. Unübertroffen sei das Engagement des Gewerbeverbandsvorsitzenden Alfred Härtl. Er fehle seit Jahren an keinem einzigen Abend und kümmere sich um das Funktionieren der Technik. Zudem gestalte und finanziere er die Flyer. Meier unterstrich das soziale Engagement, das mit dem Adventskalender verbunden ist. Dieses Mal habe sich der Trachtler-Vorstand für das Tierheim als Spendenempfänger entschieden. Als "tolle Aktion, die eine tolle Summe erbracht hat", bezeichnete Carmen Gurdan den Lebendigen Adventskalender. Während einer Führung durch das Tierheim fütterte sie ihre Gäste mit einer Fülle von Informationen. Aktuell beherbergt man 12 Hunde, rund 60 Katzen und über 50 Kaninchen und drei Degus. Betreut werden die Tiere von einer Vollzeit-, zwei Dreiviertel- und drei Halbtagskräften sowie einer Bufdi. Abgerundet wird das Team von zwei 450-Euro-Kräften.