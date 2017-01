Vermischtes Hirschau

27.01.2017

3

0 27.01.2017

Als St. Wolfgang 1953 eingeweiht wurde, feierte ihn die überregionale Presse als "modernsten Kindergarten Deutschlands". 63 Jahre später wäre dieses Attribut wohl übertrieben. Dass der Hort und seine Krippe aber nach wie vor eine pädagogische Vorzeigeeinrichtung sind, davon konnten sich die Besucher nun überzeugen.

Einrichtungsleiterin Uta-Maria Kriegler, ihr Team und der Elternbeirat hatten zu einem Familiennachmittag eingeladen. Mamas und Papas, Omas und Opas sowie Kinder, ehemalige St.-Wolfgangler wie künftige - sie alle kamen in Scharen. Drei Stunden lang nutzten sie die Möglichkeit, sich ein persönliches Bild von den Räumen, dem Erzieherinnenteam und dem pädagogischen Konzept zu machen.Die Besucher erwartete eine Fülle von Projektideen. Erwachsene, die mit dem Wort Sprechzeichnen wenig anzufangen wussten, erhellte sich der Begriff, als sie an das Verslein "Punkt, Punkt, Komma, Strich ..." erinnert wurden. Jung und Alt machten mit vollem Körper- und Sprecheinsatz mit. Dabei wurde deutlich, wie das Sprechzeichnen regelrecht dazu verführt, einerseits gut gegliedert und betont und andererseits fließend zu sprechen.Im Kamishibai-Theater wurde das Märchen "Hänsel und Gretel" mit Bildern, Geräuschen und Musik erzählt. Eltern und Kinder hatten großen Spaß daran, selbst mitzumachen. Fetzige Musik war im Turnsaal bei "Drums alive" angesagt. Beim Trommeln kamen alle gehörig ins Schwitzen.Wer es musikalisch ruhiger haben und dazu auch noch singen wollte, der beschäftigte sich mit den Orff-Instrumenten. Am Basteltisch bewiesen die Kinder ihre kreativen Fähigkeiten und fertigten individuell gestaltete, bunte Windrosetten. Kreativität war auch beim freien Malen mit Farbschwammflaschen gefragt.Auch das Kulinarische kam nicht zu kurz. Mitglieder des Elternbeirats warteten mit einem Kuchenbuffet auf. Nicht nur große Plakate verrieten, dass die St.-Wolfgang-Familie durch die Teilnahme am AOK-Gesundheitsförderprogramm Jolinchen-Kids für einen gesunden Lebensstil begeistern will. Die Gäste ließen sich lecker hergerichtete, gesunde Häppchen, Dips, Salate, Gemüse und Knäckebrot munden.Riesengroß war das Interesse, bei einer Rallye das Haus zu erkunden. Eindrucksvoll bestätigt wurden das gute Klima in der Einrichtung, als sich zum Abschluss alle im Turnsaal zum gemeinsamen Singen einfanden und - von Chefin Uta-Maria Kriegler mit der Gitarre begleitet - herzerfrischende Lieder anstimmten.