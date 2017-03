Vermischtes Hirschau

30.03.2017

30.03.2017

Kurzfristig stehen beim Festspielverein Ende Juli/Anfang August die 7. Hirschauer Stückl-Spiele mit dem Volksstück "Der Heldenstammtisch" auf der Agenda. Langfristig hat man sich ein großes Ziel gesteckt: ein Kulturzentrum mit Festspiel- und kleiner Bühne sowie einem Museum.

Pachtvertrag bis 2047

Neun Vorstellungen

Gesamtkosten: 292 000 Euro Für den Aus- und Umbau des Festspielareals sind laut Vorsitzendem Hans Drexler Planung und Kostenerfassung erledigt. Die Gesamtsumme beträgt demnach 292 000 Euro, die Eigenleistung ist mit 44 000 Euro veranschlagt, der zu erwartende Eigenfinanzanteil liegt bei 88 000 Euro. Die Baugenehmigung steht noch aus. Der Denkmalschutz ist involviert. Bei der Stadt und beim Bayerischen Kulturfonds wurden Förderanträge eingereicht. In der Zwischenzeit sind erste Spenden eingegangen, eine Fondsbildung ist möglich. Der Bühnenbau beginnt im Oktober, die Errichtung der Tribünen folgt 2018/19. Je nach Eingang der Fördermittel und Spenden rechnete Drexler mit der Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme einschließlich der Mälzerei frühestens 2022. Letztlich sei es Ziel, ein Kulturzentrum für Hirschau mit Festspielbühne, Museum und kleiner Bühne zu schaffen. (u)

(u) Bevor sich Vorsitzender Hans Drexler bei der Jahreshauptversammlung den Zukunftsprojekten zuwandte, zog er eine positive Bilanz über das vergangene Jahr. Der 91 Mitglieder starke Verein sei nun Mitglied beim Verband Bayerischer Amateurtheater (VBAT). Dadurch genießt man besseren Versicherungsschutz und kann Weiterbildungsangebote nutzen.Als für den Verein wichtigste Entscheidung erachtete Drexler die Verlängerung des ursprünglich bis 2017 laufenden Pachtvertrags für die Nutzung der Alten Mälzerei und deren Vorplatz beim Pflegschloss bis 2047. Erfreuliches hatte der Vorsitzende in Sachen Steingutausstellung zu berichten: "Sie wächst und etabliert sich." Von Mai bis September waren im sanierten Erdgeschoss der Alten Mälzerei rund 700 Exponate aus den Epochen Dorfner, Carstens und Luckscha in acht Vitrinen zu besichtigen. Von September bis Dezember fand hier die von Kulturdirektor Michael Popp initiierte und organisierte Sonderausstellung "Siegfried Möller - Keramikentwürfe für Hirschau" Platz, die insgesamt 933 überwiegend auswärtige Besucher anlockte.Der Popp-Aufruf "Rettet das Hirschauer Steingut" zeigte laut Drexler Wirkung. Während der Möller-Ausstellung erhielt der Verein 292 Stücke als Einzelspende, dazu 104 Leihgaben. Insgesamt sind nun 1359 Exponate im Besitz des Vereins. Erneut beteiligte sich der Verein aktiv an der Hirschauer Kirwa. Erfreulich wertete der Vorsitzende, dass man durch den Anschluss an das Fernwärmenetz erhebliche Kosten sparen konnte. Außerdem wurden in der Alten Mälzerei die Treppen betoniert und der Abstellraum fertiggestellt.Nach Abschluss der Möller-Sonderausstellung wurde in der Mälzerei wieder eine Steingutausstellung zusammengestellt. Ab Ostern ist die Ausstellung sonntags von 15 bis 16 Uhr geöffnet. Die Betreuung übernimmt Lothar Fischer. Außerdem ist für den Herbst eine Sonderausstellung mit Werken der Designerin Helen "Mau" Fischer geplant. Organisator ist hier Volker Zelinsky.Drexler appellierte, den Fokus jetzt auf die Festspiele zu richten. Das Stück "Der Heldenstammtisch" wird neunmal aufgeführt. Premiere ist am Freitag, 21. Juli. Karten gibt es in Hirschau im Reisebüro Am Markt und über NT-Ticket. Das Bauernstück mit seinen 26 Sprechrollen wurde für die Festspielbühne ausgeweitet, die Rollen auf 44 Akteure verteilt. Regie führt diesmal Hans Drexler selber. Die musikalische Leitung hat Saskia Krügelstein. Die Proben starten Mitte Mai, der Kulissen- und Bühnenbau ist bereits im Gange. Gesucht werden noch Ziegen oder Schafe.Die Freilichtbühne wird schon vor den Festspielen gebraucht. Das Ovigo-Theater führt am Sonntag, 14. Mai, um 19 Uhr die Boulevardkomödie "Der Männerhort" auf. Zum vierköpfigen Schauspielerensemble gehören mit Roland Fritsch und Christian Gnan zwei Akteure aus den Reihen des Festspielvereins. Außerdem ist auf dem Festspielareal am Feiertag Christi Himmelfahrt, 25. Mai, eine der neun Veranstaltungsbühnen von Dousamma.