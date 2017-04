Vermischtes Hirschau

10.04.2017

4

0 10.04.2017

Die Vorfreude auf die 150-Jahr-Feier vom 20. bis 22. Juli 2018 wird heuer das bestimmende Thema der Hirschauer Wehr sein. Das sagte Vorsitzender Michael Schuminetz bei der Jahreshauptversammlung.

14 Festdamen

Viele Veranstaltungen

Gute Zusammenarbeit

Ehrungen 30 Jahre aktiver Dienst: Werner Enderer



25 Jahre: Günter Ries



20 Jahre: Josef Frey und Andreas Siegert



10 Jahre: Peter Frey, Nico Schuminetz und Thomas Fehlner (u)

(u) Vorausgegangen war ein von Stadtpfarrer Hans-Peter Bergmann zelebrierter Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, bei dem man der verstorbenen Feuerwehrmitglieder gedachte.Michael Schuminetz wartete bei der Sitzung im Floriansstüberl des Feuerwehrhauses mit interessanten Zahlen auf. Aktuell hat der Feuerwehrverein 204 Mitglieder, darunter fünf Ehrenmitglieder, 70 Aktive, 116 Fördernde und 18 Passive. Ein Schwerpunktthema sei im vergangenen Jahr die Anschaffung des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs HLF 20 gewesen.Im Hinblick auf das 150-Jährige habe man schon einige Entscheidungen getroffen, etwa Festplatz und Unterhaltungsbands festgelegt. Für das Jubiläum habe man 14 Festdamen gewonnen. Einige Mitglieder hätten sich bereiterklärt, den Oldtimer, einen Dodge 1944, der bis 1986 im Einsatz war, auf Kosten des Vereins zu restaurieren. Das Maifest wurde laut Vorsitzendem trotz nicht optimalen Wetters ein Erfolg. Am Pfingstwochenende hatten Jung und Alt zum bereits 30. Mal viel Spaß beim Zeltlager in Reichenbach am Regen. Das Jubiläum feierte man zusammen mit den Kameraden aus Kohlberg. Die Tagesfahrt hatte Ingolstadt zum Ziel, wo man die Audi-Werksfeuerwehr besichtigte, eine Stadtführung unternahm und sich im Outlet-Center Ingolstadt-Village umsah.Bei idealem Sommerwetter war die 34. Kahlhofkirwa ein Erfolg. Als weitere Veranstaltungen nannte Schuminetz das Grenzlandtreffen in Kohlberg, einen Kappenabend oder ein Schlachtschüssel- und ein Fischessen. Riesenspaß hätten die Kinder beim Ferienprogramm gehabt. Auch habe sich die Wehr an weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen wie Fronleichnamsprozession, Kirchweih und Volkstrauertag beteiligt. Am Frühjahrsmarkt habe man an einem Info-Stand viele Fragen zum Umgang mit Feuerlöschern und der Installation von Rauchmeldern beantwortet. Als wichtigste Ausgaben und Anschaffungen nannte Schuminetz die Beteiligung an der Anschaffung eines Schnelleinsatzzeltes, an der Restaurierung des Dodge und die generelle Unterstützung der Jugendfeuerwehr.Dank sagte Michael Schuminetz besonders den Feuerwehrleuten, die man für ihren langjährigen aktiven Dienst ehren konnte. Nicht vergessen wollte der Vorsitzende in seinen Dankesworten die Stadt mit Bürgermeister Hermann Falk an der Spitze. Die Zusammenarbeit sei sehr gut.