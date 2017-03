Vermischtes Hirschau

Die 23 Mädchen und Jungen der Regenbogengruppe des Marien-Kindergartens sind in Sachen Brandschutz und Feuerwehr topfit: So steht es auf den Urkunden, die ihnen Feuerwehr-Kommandant Sebastian Jasinsky überreichte. Zusammen mit seinem Kollegen Bernhard Meyer war er zu den Kindern gekommen. Kindergartenleiterin Christa Bauer und Gisela Falk hatten die Kleinen intensiv darauf vorbereitet. Jasinsky stellte die Ausrüstung und das Werkzeug der Feuerwehr vor und schilderte die Aufgaben. Dann durften die Kinder in die Schutzjacke schlüpfen, Helme und Atemschutzmaske aufsetzen.

Die Kinder hörten, dass sie bei Feuer oder Rauch laut um Hilfe rufen sollen. Die Vorschulkinder lernten, richtig einen Brand zu melden. Am Ende bekamen alle Regenbogenkinder eine Urkunde über die Teilnahme an der Brandschutzerziehung. Die Feuerwehrmänner lobten die Kleinen, die toll mitgearbeitet hatten.