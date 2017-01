Vermischtes Hirschau

19.01.2017

Der Förderkreis TuS/WE Hirschau bestätigte Wolfgang Weih als Vorsitzenden und Martin Meier als dessen Stellvertreter. Anton Bauer führt weiterhin die Kassengeschäfte und Josef Weih bleibt Schriftführer.

Bei der Jahresversammlung zeigte Vorsitzender Wolfgang Weih die Leistung des Förderkreises für den Fußballverein auf und dankte allen Mitgliedern und Förderern für die Unterstützung. Wie in den vergangenen 21 Jahren werden auch heuer Mittel zweckgebunden für die Jugendarbeit und die Pflege der Sportanlagen an den Verein weitergegeben. Weih bat, neue Mitglieder anzuwerben.In schriftlicher Form lag der Dank von Bürgermeiste Hermann Falk für die ehrenamtlichen Tätigkeiten zu Wohle der Jugend vor. Dem Kassenbericht von Anton Bauer war zu entnehmen, dass dem Förderkreis zur zeit 37 Mitglieder angehören und er seit seiner Gründung 1995 rund 40 000 Euro an den Fußballverein weitergeleitet hat.TuS-Vorsitzender Christoph Weih dankte für die Zuwendungen. Er sah eine positive Entwicklung beim Hirschauer Fußball. Die Aktivitäten zeigten den guten Zusammenhalt im Verein. Und der Spitzenplatz der ersten Mannschaft in der Kreisliga lasse auf eine erfolgreiche Saison hoffen.