Hirschau

30.01.2017

30.01.2017

Die Leiterin des BRK-Seniorenheims St. Barbara, Astrid Geitner (Zweite von links), konnte sich über eine 200-Euro-Spende des katholischen Frauenbunds Hirschau freuen. Das Geld will man zum Kauf von DVDs mit alten Filmen verwenden.

Nicht persönlich überreicht werden konnte eine 500-Euro-Spende an Schwester Miriam Holaus. Sie arbeitet im Krankenhaus in Ascension in der bolivianischen Missionsdiözese Nuflo de Chavez. Das Geld soll besonders in das Projekt "Guarayos - Hilfe für Kinder in Bolivien" fließen - ein Ernährungsprogramm für unterernährte Kinder. Den Umschlag überreichten Gerlinde Siegert (links), Irmgard Sellmeyer (Zweite von rechts) und Roswitha Wendl (rechts). Bild: u