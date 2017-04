Vermischtes Hirschau

Eines der am Unfall beteiligten Autos überschlug sich sogar, doch für die beiden betroffenen Fahrer ging das Ganze einigermaßen glimpflich aus. Sie mussten zwar ins Amberger Klinikum gebracht werden, wurden aber jeweils nur leicht verletzt.

Ausgangspunkt des Geschehens am Dienstag gegen 6.15 Uhr auf der Staatsstraße 2238 war eine 39-jährige Ambergerin, die mit ihrem Toyota Yaris in Richtung Amberg fuhr. Etwa einen Kilometer nach Hirschau überholte sie einen Lastwagen, übersah dabei aber einen Opel Meriva, der ihr entgegenkam. Die 39-Jährige versuchte noch auszuweichen, indem sie ihren Wagen nach links zog, doch die beiden Pkw stießen mit den rechten Vorderseiten zusammen, wonach sich der Toyota überschlug und neben der Straße auf dem Dach landete. Auch der Meriva trug an seiner rechten Seite größere Schäden davon. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden bei beiden Fahrzeugen auf rund 5000 Euro. Die Feuerwehren aus Hirschau und Krondorf waren an der Unfallstelle im Einsatz.