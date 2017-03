Vermischtes Hirschau

22.03.2017

Ehenfeld. Ein interessantes Thema hatte der zweite Glaubensabend der Pfarreiengemeinschaft Hirschau/Ehenfeld im örtlichen Pfarrheim: Ökumene weltlich. Dabei wurde der Film "Der Marsch" von Regisseur David Whitley, aus dem Jahr 1990 gezeigt.

Verhalten ändern

Projekte unterstützen

Der Streifen hat auch ein Vierteljahrhundert später nichts an Aktualität verloren. In den armen Regionen der Welt haben Dürre, Korruption, kriegerische Auseinandersetzungen und berufliche Perspektivlosigkeit dieses Zukunfts-Szenario Wirklichkeit werden lassen. Die europäischen Länder finden keine gemeinsamen Lösungen, wie man die davon herrührende Völkerwanderung stoppen kann.Als Josef Eckert als Moderator der Veranstaltung die vielen jungen und älteren Anwesenden nach der Filmvorführung zur Diskussion einlud, herrschte erst einmal Schweigen. Allen war bewusst, wie realistisch die Thematik geworden ist. Betont wurde, dass der Einzelne die aktuelle globale Situation nur sehr beschränkt mit seinem Verhalten ändern kann. Jeder könne aber einzelne Projekte von verschiedenen Initiativen und Organisationen unterstützen.Oft setzen sich Personen aus der näheren Umgebung oder dem Bekanntenkreis für Menschen in fernen Ländern ein. Für manche ein Grund, diese Arbeit zu unterstützen, wissen sie doch, dass hier das gespendete Geld in guten Händen ist und sinnvoll verwendet wird. Pfarrer Hans-Peter Bergmann warb auch für die großen kirchlichen Hilfsorganisationen. Sie förderten oft landesweite Projekte, die vielen Menschen in den verschiedensten Ländern zugute kommen.Wer Angst hat, dass seine Spende nicht bei den betroffenen Menschen ankommt, kann sich im Internet informieren. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen vergibt ein entsprechendes Spendensiegel. Es zeigt auf, ob bei den Hilfsorganisationen das Geld effektiv eingesetzt wird oder ob viel davon in Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit fließt.